Sindicatos docentes levantan el paro, pero mantienen su reclamo

Los sindicatos del ámbito educativo de Chubut han decidido pausar la medida de fuerza en respuesta a la conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo, pero aclaran que la lucha por sus derechos continúa.

Las organizaciones ATECH, AMET, SITRAED, SADOP y UDA comunicaron el miércoles que interrumpen temporalmente la huelga luego de ser notificadas sobre la conciliación obligatoria. Sin embargo, enfatizan que este retroceso no significa que abandonen sus reclamos.

La Conciliación Obligatoria y el Malestar en el Sector Educativo

En un comunicado conjunto, los sindicatos sostienen que cumplirán con la disposición gubernamental solo hasta que finalice el período establecido. No obstante, advierten que esta acción en lugar de calmar los ánimos, ha intensificado la indignación de los trabajadores de la educación.

Reclamos y Desafíos

“No hemos dado marcha atrás en nuestros reclamos”, indican. En el mismo documento, critican severamente al gobierno provincial, mencionando la amenaza de eliminar las personerías gremiales y la implementación de multas que afectarían su capacidad para negociar salarios y participar en mesas técnicas.

Organización y Protesta: Un Mensaje Claro

A pesar de la suspensión del paro, los sindicatos han lanzado un llamado a continuar la organización y la manifestación. Invitan tanto a los docentes como a la comunidad educativa a llevar a cabo acciones en diferentes regiones, con el fin de dar visibilidad al conflicto y fortalecer la unidad en la provincia.

Un Llamado a la Acción

“Es vital que nos manifestemos en las calles: por nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros sindicatos”, proclamaron.

Unidad en la Diversidad

El comunicado final fue firmado por los cinco gremios que coincidieron en que el conflicto persiste. La única respuesta posible es a través de la presencia y la unidad en todo Chubut.