Chernobyl: un lugar surrealista que desafía la realidad

Un periodista argentino revive la experiencia de visitar la zona de exclusión de Chernobyl, un sitio que evoca la tragedia del desastre nuclear de 1986 y la resiliencia de la naturaleza.

Un Viaje a la Desolación

En un momento crítico para el mundo, y a casi 40 años de la catástrofe de Chernobyl, el periodista Tomás Bitocchi se propuso descubrir cómo es vivir en un lugar etiquetado como «zona de exclusión». Su aventura comenzó en 2016, cuando tenía 24 años y partió desde Sáenz Peña, en el partido de Tres de Febrero, rumbo a Europa del Este.

Un Encuentro con lo Abandonado

Movido por la curiosidad de ver una ciudad que fue abandonada de la noche a la mañana, Bitocchi llegó a la famosa zona de exclusión. A su llegada, se sintió atrapado por el silencio abrumador, donde la naturaleza se adueña de estructuras olvidadas.

Una Reflexión Personal

Cuando se le preguntó sobre su motivación para visitar Chernobyl, Tomás respondió: “Quería entender cómo se ve un lugar cuya vida cotidiana fue interrumpida abruptamente”. La inquietud por experimentar la desolación de Prípiat, una ciudad cercana a la planta nuclear, lo empujó a este viaje.

Primeras Impresiones al Cruzar la Frontera

El trayecto desde Kiev hasta la zona de exclusión fue una transición sorprendente; al acercarse, la vegetación crecía descontroladamente y las casas desaparecían. Al cruzar el control policial, donde se mide la radiación, Bitocchi sintió una mezcla de intriga y respeto por lo que estaba por descubrir.

Los turistas acceden a contadores Geiger para medir la radiación. Crédito: Tomás Bitocchi

Momentos que Marcan

A pesar de la atmósfera inquietante, Bitocchi no experimentó un miedo abrumador, excepto en ciertas aldeas donde el contador Geiger marcaba niveles elevados de radiación. Lo que realmente le impactó fue contemplar una rama de árbol rompiendo el asfalto, una poderosa representación de la naturaleza reclamando lo que fue destruido.

Sorprendentes Descubrimientos en Prípiat

El ambiente en Prípiat se caracteriza por su silencio. Bitocchi notó dos realidades: la turística, diseñada para asustar, y otra más auténtica, donde cada habitación parece haber sido abandonada por alguien que planeaba regresar. Uno de los hallazgos que más le sorprendieron fue un radar gigante y los demás detalles soviéticos que salpican la zona.

Zonas que permanecen congeladas en el tiempo desde el 26 de abril de 1986. Crédito: Tomás Bitocchi

Seguridad y Mitos sobre la Radiación

El control de la radiación es constante, con mediciones al ingreso y salida. Sin embargo, Bitocchi explica que es un mito considerar Chernobyl como un lugar extremadamente peligroso; la radiación en áreas turísticas está bien regulada. Durante el recorrido, los guías proporcionan información sobre el desastre, aclarando dudas y compartiendo documentales.

Un antiguo hotel en el centro de Pripyat. Crédito: Tomás Bitocchi

Reflexiones sobre el Turismo en Chernobyl

Bitocchi considera que el turismo en Chernobyl posee un componente morboso, especialmente para quienes buscan paisajes postapocalípticos. A pesar de ello, el deseo de volver persiste; anhela un recorrido más extenso que le permita profundizar su conexión con el lugar. “Es surrealista, un espacio que existe, pero no debería estar ahí”, concluye.