Premios Bafici: Los Ganadores de una Noche Brillante para los Documentales

Documentales brillan en el cierre del BAFICI 27: Un viaje entre realidades y emociones

La edición 27 del BAFICI se despide con la ovación a tres poderosos documentales que han dejado una huella imborrable en el festival. Con relatos de vida profundos y conmovedores, estos filmes destacan la fuerza del género en la competencia internacional.

Premios y reconocimientos que marcan la pauta En la sección central de la Competencia Internacional, el jurado eligió al documental poético Hair, Paper, Water… de los directores Nicolás Graux y Minh Quy Trương como uno de los ganadores. La obra narra la historia de una anciana que deja su tribu Ruc en la selva para viajar a Saigón y transmitir a su nieto un idioma en peligro de extinción. Otro documental que se destacó es Los vencedores, dirigido por Pablo Aparo, que se adjudicó el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires al mejor largometraje de las tres competencias, con un premio de 12 millones de pesos. El filme explora la vida actual en las Islas Malvinas, centrándose en las historias de sus habitantes y sus reflexiones sobre el conflicto bélico.

Diversas perspectivas en el relato del presente Los vencedores inicia con un tono reservado, reflejando la mirada del cineasta al llegar a las islas. No obstante, lo más impactante del documental se encuentra en la amistad que logra forjar con varios de sus peculiares vecinos, superando las barreras iniciales de desconfianza. Aparte de ganar el premio principal, Aparo fue reconocido como Mejor Director y recibió el Premio PCI a la Mejor Dirección Argentina, destacando la capacidad del festival de mantener un enfoque conciliador y alejado de controversias.

El lado oscuro de la realidad en ‘Plata o mierda’ En contraste, el documental Plata o mierda, de Toia Bonino y Marcos Joubert, se llevó el galardón en la Competencia Oficial Argentina. Joubert captura su vida en prisión usando un celular proporcionado por Bonino, mostrando sus altibajos emocionales mientras navega la burocracia en búsqueda de salidas temporales y aborda las interacciones virtuales con la cineasta.

Familia y recuerdos en ‘Machado’ Otro documental que se llevó el reconocimiento fue Machado, de Julián Tagle. Este filme narra la historia de su familia materna, repleta de figuras de la televisión argentina de los años 90, tejiendo un relato que se adentra en la oscuridad y la complejidad de sus vidas. Esta producción no solo se llevó el Premio del Público al Mejor Largometraje Argentino, sino que también fue premiada por su montaje excepcional.

Reconocimientos a nuevos talentos y veteranos del cine La debutante Tamara Leschner fue galardonada como Mejor Dirección por Te amo, Antoño, y recibió mención por su actuación en Sí, cambio. Además, Yegua, de Virginia Scaro, se destacó en la categoría de cortometrajes. En la Competencia de Vanguardia y Género, Lo demás es ruido, del mexicano Nicolás Pereda, se alzó con el premio, mientras que el galardón a la Mejor Dirección fue para Teodora Ana Mihai por Heysel 85. Tourists, de la animadora eslovaca Mária Kralovič, recibió un Premio Especial del Jurado.