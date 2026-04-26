La Iglesia denuncia al gobierno por frenar obras en barrios populares

La Iglesia católica ha manifestado su preocupación por el debilitamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), esencial para proyectos de infraestructura en asentamientos argentinos, en un contexto marcado por la falta de atención estatal.

Una misa significativa en La Matanza

El pasado fin de semana, en una emotiva misa al aire libre en el barrio Ciudad Papa Francisco, el presidente del Episcopado, arzobispo Marcelo Colombo, lideró un acto que rememoró el compromiso de Francisco con las comunidades vulnerables. En este contexto, se hizo especial énfasis en la creciente ausencia del Estado en los barrios, lo que ha permitido el avance del narcotráfico.

Transformación en los barrios populares

Este acto religioso, asido por el obispo de San Justo, Eduardo García, también destacó el esfuerzo de los «curas villeros» en la transformación social y mejoramiento de la infraestructura local, incluyendo la construcción de escuelas y dispensarios. Estas iniciativas han recibido apoyo en el pasado a través de donaciones del Papa argentino.

La voz de la comunidad

García subrayó la determinación de la comunidad de no rendirse ante la adversidad. “No queremos que nuestros jóvenes crezcan en la narcoesperanza, sino que nuestros barrios se fortalezcan,” afirmó, enfatizando el compromiso de la Iglesia en la búsqueda de una vida digna para todos.

Un llamado a la unidad ante la adversidad

Durante la misa, monseñor Colombo recordó la importancia de la colaboración en la lucha contra la pobreza y la exclusión: “Estamos en el mismo barco y tenemos que salir juntos. O lo hacemos todos juntos, o no lo lograremos,” enfatizó, llamando a la unión frente a estas problemáticas.

Gestos de compasión y esperanza

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el lavatorio de los pies, ceremonia simbólica que abarcó a abuelos, niños y personas en situaciones de vulnerabilidad. Este gesto resalta el compromiso de la Iglesia con los más desfavorecidos.

Un futuro esperanzador

Al cierre del evento, el sacerdote Lorenzo “Toto” De Vedia reafirmó el compromiso de la Iglesia con los sectores más postergados: “Esto recién empieza. Nuestra fuerza proviene de Dios y de la unidad en favor de los más pobres de nuestra Patria.”