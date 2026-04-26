El Gobierno busca reformar la boleta única para frenar el desdoblamiento electoral de gobernadores

El Ejecutivo nacional planea una transformación del sistema electoral con el objetivo de simplificar las elecciones de cara a las presidenciales de 2027. Esta medida busca evitar la proliferación de elecciones intermedias que comprometan la estabilidad política y económica del país.

La reforma política presentada en el Senado se centra en la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y propone un rediseño de la boleta única de papel. El propósito es que las elecciones provinciales se realicen en simultáneo con las generales de octubre, evitando así un escenario electoral adverso que pueda afectar la reelección del presidente Javier Milei.

Una Reforma para la Simultaneidad Electoral

La nueva propuesta tiene en cuenta que el Gobierno no puede interferir en las elecciones provinciales, según lo estipulado en el artículo 122 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, busca motivar a los gobernadores a que elijan la misma fecha para votar por el presidente, legisladores nacionales y, en algunas provincias, también por gobernadores y legisladores provinciales.

Modificaciones en la Boleta Única

Como incentivo, la reforma propone cambios en la boleta única de papel para integrar las categorías nacionales, provinciales y municipales en una misma papeleta. Esto facilitaría que los votantes elijan a un candidato a través de un solo voto, promoviendo así el «efecto arrastre» de los candidatos a cargos ejecutivos sobre las otras categorías.

El Gobierno argumenta que esta medida no busca manipular la voluntad del elector, sino reducir la cantidad de elecciones y sus costos asociados, al agruparlas en una sola jornada electoral.

El Desafío de Convencer a los Gobernadores

A pesar de las intenciones del Ejecutivo, la aceptación de la propuesta por parte de los gobernadores es incierta. Muchos han optado por desdoblar las elecciones en el pasado, argumentando que esto les garantiza una mayor continuidad en sus cargos. El politólogo Pablo Salinas señala que la receptividad de los gobernantes ante esta oferta es cuestionable, ya que temen por la imagen del Gobierno en el futuro.

Desde la Casa Rosada, se mencionan incentivos adicionales. El Ejecutivo no presentará candidatos propios para competir con aquellos gobernadores que decidan organizar sus elecciones al mismo tiempo que las generales de octubre. Este enfoque busca asegurar el apoyo de distintas provincias a la reforma.

La Resistencia de la Oposición

Por otro lado, la oposición ha comenzado a criticar la reforma. El diputado Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria, ha expresado sus dudas sobre la efectividad y la ética de estos cambios, sugiriendo que la manipulación de las reglas electorales puede llevar a resultados poco favorables para el oficialismo.

Aún con el rechazo y la desconfianza, la reforma necesita el respaldo de un sector de los gobernadores para ser aprobada en ambas cámaras antes de que comience el calendario electoral. Se requiere una mayoría especial para garantizar su implementación, y el apoyo de los aliados del oficialismo, como el PRO y la UCR, es vital, especialmente con respecto a la eliminación de las PASO.

A medida que se aproximan las elecciones de 2027, se intensificarán los debates sobre las normas electorales en Argentina, marcando una etapa clave en el rumbo político del país.