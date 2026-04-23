Chile: Inusual colisión entre aviones de Aerolíneas Argentinas y Latam en Santiago

Un insólito accidente en el aire provocó caos en el Aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, afectando varios vuelos y generando demoras significativas.

En la madrugada del jueves, un avión de LATAM impactó una de las alas de un vuelo de Aerolíneas Argentinas mientras se encontraba en pista, lo que ocasionó una serie de cancelaciones y una espera incómoda para los pasajeros afectados.

Detalles del Accidente

El incidente tuvo lugar en una de las pistas de la capital chilena. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el choque involucró un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y un Airbus A321 de LATAM.

La Situación en la Pista

El vuelo de Aerolíneas, que debía partir hacia Aeroparque a las 20:50, se encontraba detenido a la espera de despegue, cuando el avión de LATAM, en maniobras para trasladarse a otra posición, realizó el contacto. A pesar del impacto, no se reportaron heridos entre los pasajeros.

Consecuencias del Impacto

Según la aerolínea de bandera, el vuelo AR1287 sufrió daños en la barra estabilizadora, lo que dejó al avión fuera de servicio. Desde Aerolíneas Argentinas informaron que los daños eran menores, pero la situación generó una notable tensión entre los presentes.

Reubicación de Pasajeros y Retrasos

Como resultado inmediato del choque, el vuelo de Aerolíneas Argentinas fue cancelado, y los pasajeros tuvieron que regresar al edificio terminal mientras se gestionaban nuevas alternativas. Algunos fueron reubicados en un servicio de Sky y otros en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que despegó cerca de la medianoche.

LATAM Restableció su Operación

El avión de LATAM, aunque también afectado, finalmente logró despegar, aunque con un retraso de tres horas, llegando a su destino en San Pablo cerca de las 5 de la mañana. La compañía emitió un comunicado asegurando que están investigando lo sucedido en colaboración con las autoridades competentes.