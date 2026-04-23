El Experimento Social de Bukele: Críticas y Dudas sobre la IA en la Salud en El Salvador

El presidente Nayib Bukele presenta la evolución de DoctorSv, una app que promete revolucionar la atención médica en el país. Sin embargo, médicos cuestionan si los resultados son tan positivos como afirma el gobierno.

En medio de un contexto sanitario complicado, donde las salas de emergencias están saturadas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la segunda fase de DoctorSv. Esta app, impulsada por inteligencia artificial, busca gestionar la salud pública de manera más eficiente.

El panorama sanitario actual en El Salvador

El doctor Rafael Aguirre, presidente del Sindicato de Trabajadores Médicos, denuncia un escenario alarmante: «En ocasiones, hasta 80 pacientes esperan por los quirófanos», señala. Este hecho plantea serias dudas respecto a la efectividad de la nueva plataforma. Aguirre se pregunta: «¿Cómo podemos confirmar que los datos que nos presentan realmente representan a la población?»

Las funciones de DoctorSv

La app, que ya cuenta con 1.1 millones de descargas, utiliza tecnología de Google Cloud. Su objetivo es gestionar citas, sugerir diagnósticos y hasta alertar automáticamente a pacientes con enfermedades crónicas sobre sus tratamientos. A pesar de estos avances, la app ha generado controversia en el sector de la salud.

Financiación y expectativas

La segunda fase de DoctorSv se llevará a cabo con un préstamo de 75 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, expertos como Iván Solano, presidente del Colegio de Médicos, critican esta estrategia. «No está claro quién será responsable de la plataforma después de este periodo, y el financiamiento depende de un préstamo, no de un fondo recurrente», subraya.

Las promesas de Bukele

En su presentación, Bukele aseguró que «en salud, tendríamos un sistema sin precedentes en el mundo». Esto resulta atractivo para quienes esperan mejoras en la atención médica, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta.

Desafíos y críticas a la implementación

A pesar de las promesas, la realidad parece más complicada. Aguirre menciona que la app podría desviar la atención de problemas más urgentes dentro del sistema de salud pública: «No se puede priorizar un sistema de telemedicina costoso mientras los servicios tradicionales siguen deteriorándose».

Conclusiones provisionalmente inciertas

Con una población de 6.4 millones, solo el 17% está registrado en DoctorSv. Además, muchos salvadoreños carecen de acceso a internet o dispositivos móviles, lo que limita la efectividad de la app. «No se trata de satanizar su uso, pero un sistema que prioriza la tecnología sin fortalecer lo existente puede agravar la situación», concluye Aguirre.