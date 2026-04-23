El uso de la IA por parte del gobierno de EE. UU. para monitorear a sus ciudadanos

En la actualidad, los dispositivos que nos rodean y las aplicaciones que usamos recolectan datos sobre nuestros hábitos y comportamientos de manera constante. Desde tu auto hasta tu teléfono, la recopilación de información es más extensa de lo que imaginas.

Imagina un sábado típico: te diriges a la ferretería mientras las cámaras Ring de tus vecinos filman cada paso. Al entrar en tu auto, los sensores graban tu velocidad, manejo y hasta detalles de tu salud como la frecuencia cardíaca. ¿Qué tan segura es tu privacidad?

Tu teléfono nunca descansa. Continuamente registra tus comunicaciones, tus movimientos y hasta la ubicación a través de diversas tecnologías como GPS y WiFi.

Vigilancia en Espacios Públicos y Privados

Al llegar al local, las cámaras de vigilancia te reconocen. Si decides pagar con Apple Pay o Google Pay, no solo el establecimiento registra tu compra y gasto, sino que también tu teléfono lo documenta. Esta recopilación de datos se convierte rápidamente en un bien comercial que las empresas intercambian.

El Capitalismo de la Vigilancia

Las empresas están monitoreando tus actividades sin tu conocimiento. Este fenómeno conocido como «capitalismo de vigilancia» va más allá de los servicios y productos que disfrutamos. Por ejemplo, Tinder planea usar inteligencia artificial para analizar tu galería de fotos. Y cancelar tu suscripción no detiene la recolección de datos por parte de las empresas.

Más preocupante aún, el gobierno de Estados Unidos está adquiriendo información tuya a través de intermediaros comerciales. Mientras que este tipo de datos escapa de las mismas restricciones que se aplican a la información recolectada directamente.

Aumento de la Vigilancia Estatal

El gobierno está ampliando su capacidad para recolectar datos mediante asociaciones con empresas tecnológicas. La reciente ley fiscal y de gasto de 2025 ha permitido asignar cifras sin precedentes al Departamento de Seguridad Nacional para avanzar en tecnología de vigilancia, incluyendo el uso de inteligencia artificial para analizar datos a gran escala.

¿Dónde Queda Tu Privacidad?

Además de las preocupaciones sobre la manipulación de datos, el uso de inteligencia artificial para anticipar comportamientos, como la llamada «policía predictiva», ha generado un nuevo estándar de vigilancia.

Documentos filtrados revelan la existencia de un sistema que vigila a todos los ciudadanos. El Departamento de Seguridad Nacional está utilizando contratos con empresas privadas para mejorar sus capacidades de vigilancia, incluyendo nuevas tecnologías de análisis en aeropuertos y herramientas para convertir teléfonos en dispositivos biométricos.

La Ética de la Recolección de Datos

Mientras se gastan millones en software que identifica emociones en redes sociales, las preguntas sobre la legalidad y la ética de estos actos se vuelven ineludibles. En un entorno donde los datos sensibles pueden ser entregados a agencias gubernamentales, conceptos básicos de privacidad se ven amenazados.

Un Futuro incierto

Con el rápido avance de la inteligencia artificial, la falta de controles y regulaciones significativas permite que el gobierno y las empresas fortalezcan un sistema de vigilancia que constantemente invierte en recolectar, analizar y utilizar datos personales.

La Cuarta Enmienda establece límites claros contra búsquedas y confiscaciones irrazonables, pero estos principios se enfrentan a la lógica del capitalismo de vigilancia. La discreción en el uso de datos se ha diluido debido a una falta de legislación efectiva que prioritize la privacidad en una era digital en constante evolución.