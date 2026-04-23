Bitcoin ETF en Auge: ¿Se Avecina un Cambio de Tendencia?

Los ETF de Bitcoin han cobrado un renovado impulso en Estados Unidos, captando la atención de los inversores y reavivando el interés institucional gracias a movimientos significativos de capital.

Durante abril, los ETF de Bitcoin han experimentado un notable auge, marcando siete días consecutivos de flujos netos positivos. Este fenómeno ha reafirmado la conexión entre la demanda institucional y el reciente incremento en el valor de la criptomoneda líder.

Un Nuevo Capítulo para los ETF

El motor detrás de este renacimiento ha sido BlackRock, con su fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT), que ha captado cerca de u$s1.400 millones en ese mismo período. Este incremento refleja que más del 73% de los fondos que ingresaron a los ETF de Bitcoin al contado se concentraron en este instrumento.

Esta tendencia no solo subraya la posición dominante de BlackRock en el mercado, sino que también indica un creciente interés de los inversores por alternativas de alta liquidez respaldadas por instituciones reconocidas.

Simultáneamente, el precio de Bitcoin ha ascendido, superando los u$s79.000, un nivel no visto desde finales de enero. En los últimos 30 días, el activo ha registrado un alza cercana al 11%, reafirmando cómo los flujos de capital impactan directamente en su cotización.

Para los inversores del mercado tradicional, los ETF son una puerta de acceso para obtener exposición a Bitcoin sin necesidad de comprar o custodiar la criptomoneda. Esta facilidad resulta atractiva, especialmente para quienes son más conservadores y buscan adentrarse en activos digitales.

Descubriendo la Significancia de IBIT

El fondo IBIT ha consolidado su predominancia en el sector, gestionando un total de aproximadamente 809.870 BTC, equivalentes al 62% de los activos bajo gestión de todos los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Este alto nivel de concentración destaca la relevancia del fondo en la estructura del mercado financiero de criptomonedas.

El analista de ETF en Bloomberg, Eric Balchunas, ha afirmado que los flujos «han vuelto a la buena vida», aludiendo a la recuperación de varios indicadores financieros clave. Según su análisis, todos los períodos móviles relevantes han regresado a una tendencia positiva, algo que no se había visto en meses.

En términos financieros, las entradas a los ETF de Bitcoin alcanza actualmente los u$s58.000 millones, aunque aún se encuentra por debajo del máximo de casi u$s70.000 millones alcanzado en octubre, coincidiendo con el histórico valor de Bitcoin de u$s126.000.