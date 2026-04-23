Milei tacha a Geuna y Salerno de ‘delincuentes’: ¿Qué lo llevó a hacerlo?

En un polémico giro de los acontecimientos, el presidente argentino Javier Milei ha tomado las redes para criticar a dos periodistas tras una denuncia de la Casa Militar por la difusión de un informe que comprometía la seguridad del Estado.

Las Controversiales Declaraciones de Milei

“Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas salir a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, expresó Milei en su cuenta de X. El mandatario compartió una imagen que exhibía el nombre de los periodistas involucrados: Luciana Geuna y Nacho Salerno.

La Denuncia Penal y su Contexto

La Casa Militar ha presentado una denuncia penal contra los comunicadores de Todo Noticias, ya que su informe televisivo incluyó imágenes capturadas mediante una cámara oculta en la Casa Rosada. Según los detalles de la acusación, se argumenta que la acción constituye la revelación de secretos políticos y militares, perturbando así la seguridad nacional.

¿Qué Reveló el Informe?

El programa “¿Y mañana qué?” mostró una serie de recorridos por áreas internas de la Casa de Gobierno, capturadas sin la autorización necesaria. La Casa Militar describió la filmación como un acto que comprometió información sensible, incluyendo sistemas de vigilancia y datos sobre la rutina de despachos oficiales.

Las Implicaciones Legales

La denuncia se basa en artículos del Código Penal que regulan la obtención y divulgación de secretos estatales. La Casa Militar ha subrayado que la conducta de los periodistas no solo contraviene normativas administrativas, sino que también podría exponer a riesgo a los funcionarios y al presidente.

Normativa sobre Actividad Periodística

El reglamento que rige la actividad periodística en la Casa Rosada prohíbe registrar imágenes en áreas no autorizadas, considerándose una falta grave. Desde el gobierno, se sostiene que la utilización de la cámara oculta por parte de los periodistas ha violado estas directrices, lo que ha provocado la actual controversia.

Un Debate Más Amplio

La utilización de cámaras ocultas en el periodismo a menudo se justifica en nombre del interés público. Sin embargo, este caso plantea preguntas sobre si dicho interés puede justificar la violación de medidas de seguridad institucional. La Casa Militar ha argumentado que la filmación iba más allá de un mero interés de revelación institucional, constituyendo una intrusión en áreas delicadas.

La Estrategia Mediática de Milei

A lo largo de su gestión, Milei ha utilizado su plataforma en redes sociales para atacar y descalificar a periodistas críticos, creando un clima de confrontación entre el poder y los medios de comunicación. Este episodio se alinea con una tendencia más amplia de ataques verbales a los profesionales del periodismo, especialmente a aquellos que cuestionan su administración.

Las Consecuencias del Caso

El conflicto revela una tensión creciente entre el gobierno y los medios en Argentina. La denuncia de la Casa Militar ha abierto un debate relevante sobre los límites del periodismo y el derecho a la información, en medio de un entorno político ya polarizado.