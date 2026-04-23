Sydney Sweeney se queda fuera de ‘El diablo viste a la moda 2’: ¿por qué fue eliminada?

Sydney Sweeney: El Vuelo y la Polémica en la Secuela de "El Diablo Viste a la Moda"

La talentosa actriz Sydney Sweeney continúa en el ojo público, esta vez por su papel eliminado en la esperada secuela de "El Diablo Viste a la Moda", que llegará a las salas argentinas el 30 de abril. Su año en Hollywood ha sido un torbellino de éxitos y controversias.

Sydney Sweeney ha tenido un año agitado en la industria del cine, donde no solo su trabajo destaca, sino también las controversias que la rodean. Ahora, se añade un nuevo revés a su carrera: su participación en la secuela de «El Diablo Viste a la Moda» ha sido cortada del montaje final.

Un Comienzo Prometedor que se Convirtió en Controversia

En inicio de este año, la actriz se vio envuelta en una controversia tras una campaña publicitaria de jeans que fue tildada de racista por los usuarios de redes sociales, lo que marcó su año en términos de exposición mediática. Este suceso generó un ambiente crítico hacia cualquier paso que diera.

Recientes Desavenencias en la Alfombra Roja

Agregando más leña al fuego, durante la avant premiere en Los Ángeles de «Euphoria», las miradas se centraron en la tensión entre Sweeney y su colega Zendaya, ya que ambas evitaron posar juntas. Este tipo de situaciones solo aumenta el interés por su figura pública, cada vez más observada y debatida.

El Papel Eliminado: ¿Qué Ocurrió en la Secuela?

Originalmente, Sydney Sweeney tenía un breve cameo de tres minutos en el inicio de la película, donde aparecía interpretándose a sí misma. Esta pequeña escena era un guiño que mostraba el ascenso de la personaje de Emily Blunt en la industria de la moda.

Sin embargo, la escena fue finalmente eliminada de la versión final porque, según declaraciones de la producción, “no funcionaba estructuralmente” con el resto de la narrativa. La decisión fue comunicada por Entertainment Weekly, quien también aclaró que la eliminación se debió a cuestiones de ritmo y coherencia, no a conflictos detrás de escenas.

Voces Autorizadas Sobre la Decisión

La guionista Aline Brosh McKenna confirmó que la eliminación de Sweeney fue definitiva al comentar “bueno, viste la película. Ella no aparece en el montaje final”. A pesar de la dificultad de la decisión, destacaron la buena disposición de la actriz durante el rodaje.

Un Reparto Estelar y Nuevas Incorporaciones

La secuela, además de contar con figuras como Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, verá el regreso de Stanley Tucci como Nigel. También se incorpora un elenco de nuevos talentos, como Kenneth Branagh y Lady Gaga, esta última no solo participando como actriz, sino también en la banda sonora con su tema Runway.

El estruendo que provoca la figura de Sweeney sigue presente, demostrando cómo hasta lo que no aparece en pantalla puede generar comentarios y expectativas. La secuela promete continuar explorando el fascinante y a menudo tumultuoso mundo de la moda.