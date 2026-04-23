Colapso de Obras Sociales y Prepagas: ¿Qué Está Sucediendo?

El sistema de obras sociales en Argentina atraviesa un momento crítico. Con cambios significativos en su estructura, la situación financiera se vuelve cada vez más insostenible.

Transformaciones en el Sistema Sanitario

Desde la mitad de los años 90, los trabajadores han tenido mayor libertad para elegir sus obras sociales, lo que facilitó la entrada de empresas de medicina prepaga. Sin embargo, a partir de 2025, se eliminó la “derivación de aportes”, permitiendo que estas empresas compitan directamente con las obras sociales tradicionales.

Números que Hablan

Actualmente, existen 290 obras sociales que representan el 64% de la recaudación del sistema, mientras que 50 empresas de medicina prepaga concentran el 36% restante. Este cambio destaca la importancia de un sector que enfrenta grandes retos financieros.

La Crisis de Financiamiento

Un informe reciente de la CGT señala que hay una crisis sistémica que va más allá de la llegada de las prepagas. Los datos alarmantes revelan que el promedio de recursos per cápita del sistema es solo de $67.525 al mes, mientras que el 67% de los afiliados recibe menos de esta cifra.

Costos del Programa Médico Obligatorio (PMO)

El costo estimado del PMO se fija en $85.000 mensuales, dejando al sistema en una situación precaria. Más de 2 millones de monotributistas aportan apenas $22.000 cada mes, por lo que muchos se encuentran por debajo del costo real de las prestaciones requeridas.

Reforma Necesaria

Para superar esta crisis, es fundamental restablecer la relación entre las prestaciones obligatorias y el financiamiento. Es necesario reorganizar el PMO, priorizando la inversión pública en áreas esenciales como discapacidad, salud mental y adicciones.

El Rol del Estado en la Salud

Las innovaciones en medicina deberían ser evaluadas y financiadadas por entidades competentes, asegurando que solo se incluyan las prestaciones eficientes y necesarias. Al mismo tiempo, repercutiría positivamente en los afiliados con menores recursos, ayudando a subsanar el desfase financiero.

Demagogia y la Necesidad de Alineación

El sistema enfrenta una “doble demagogia”: incorporar prestaciones sin su correspondiente financiamiento y admitir en el sistema a personas con aportes insuficientes. La solución radica en alinear las promesas con la realidad económica del sistema.