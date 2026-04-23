Desalojo en La Paternal: el Gobierno porteño interviene en un predio ocupado por más de 100 personas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecuta este jueves un desalojo en un terreno de La Paternal que ha sido ocupado por más de un centenar de personas desde el año 2000. La situación se complica por el respaldo vecinal a los ocupantes y los antecedentes judiciales de varios de ellos.

El Predio en Cuestión

La propiedad, que se extiende desde la esquina de San Blas 1972 hasta Andrés Lamas 2097, es de un solo propietario y cuenta con un fallo definitivo para su desalojo desde 2009.

Graves Denuncias y Riesgos

Fuentes cercanas a la administración de Jorge Macri informaron que el lugar tiene antecedentes de denuncias, y varios ocupantes enfrentan imputaciones y sumarios judiciales. Además, los ocupantes se niegan a permitir una inspección autorizada por Nancy Aron, titular del Área de Flagrancia Este, debido a los riesgos de derrumbe existentes.

Operativo y Resistencia Vecinal

La Policía ha bloqueado el acceso a la cuadra afectada por el desalojo. Un grupo de vecinos se ha unido para apoyar a los ocupantes, argumentando que no hay una orden judicial vigente que justifique el operativo. Esta situación ha generado tensiones, con enfrentamientos menores durante el intento de desalojo.

Acciones en el Terreno y Ayuda Social

Desde primeras horas de la mañana, la Guardia de Auxilio porteña se presentó en el lugar y determinó ejecutar un desalojo administrativo. En medio del operativo, una mujer, que se identificó como hija de una de las ocupantes, intentó ingresar al predio, lo que provocó un intercambio de empujones con las fuerzas de seguridad.

Censo y Propuestas de Asistencia

De manera extraoficial, se ha indicado que se está realizando un censo para identificar exactitud del número de personas viviendo en el predio. Una vez completado, podría ofrecerse un subsidio habitacional de hasta $150,000 por persona, y hasta $227,000 si el ocupante presenta un Certificado Único de Discapacidad, el cual sería otorgado por un plazo de un año.