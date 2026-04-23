Video: El Papa León XIV concluye su gira por África con una misa al aire libre en Guinea Ecuatorial

Con una emotiva misa al aire libre en Malabo, Guinea Ecuatorial, el Papa Leo XIV cerró su primera gira internacional de gran envergadura, dejando un mensaje de esperanza y unidad.

Recorrido por África: Doce Días de Mensajes Poderosos

La gira del pontífice, que se extendió por 11 días, lo llevó a través de cuatro países africanos, donde compartió mensajes profundos sobre justicia social, paz y dignidad humana. Su visita fue un llamado a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta el continente.

Temas Centrales: Justicia y Derechos Humanos

Durante su estancia, Leo XIV no dudó en abordar cuestiones políticas y humanitarias, tales como la desigualdad y las condiciones en las prisiones. Su enfoque en estos temas busca promover una cultura de respeto y protección de los derechos de todos los individuos.

Un Viaje Significativo para la Iglesia Católica

Este recorrido, que abarcó miles de kilómetros, subraya la importancia de su papel como líder de la Iglesia Católica y su compromiso con las comunidades más vulnerables. La respuesta de la población fue abrumadora, reflejando un fuerte deseo de cambio y apoyo a los ideales que el pontífice promueve.