Natalia Olmos se une al Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios da la bienvenida a Natalia Olmos, quien se incorpora como socia activa, representando al GRUPO OLMOS. Su experiencia en el sector promete enriquecer el diálogo sobre el futuro del empresariado argentino.

Una Nueva Voz en el Consejo Directivo

Natalia Olmos, gerente general de Evolución Seguros, se suma al Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Con más de 25 años de trayectoria en salud, seguros, medios y tecnología, el GRUPO OLMOS fortalece su presencia en uno de los foros más relevantes del ámbito empresarial argentino.

Importancia de la Cámara para el Empresariado

La Cámara Argentina es el espacio clave donde los empresarios debaten y definen las posiciones del sector. Aquí, se discuten temas cruciales que afectan la economía nacional, y la inclusión de Olmos añade una nueva perspectiva.

Evolución Seguros: Crecimiento y Alcance

Con una sólida base, Evolución Seguros cuenta con más de 400.000 pólizas activas y 700.000 beneficiarios, abarcando más de 50.000 empresas aseguradas. Este registro no solo destaca su crecimiento, sino también su compromiso con el bienestar de sus afiliados.

La Visión de Natalia Olmos

“Es un lugar donde se discute cómo crece el sector privado. Queremos aportar experiencia y también escuchar”, afirmó Olmos al unirse a la Cámara. Esta declaración refleja su interés en colaborar activamente en la construcción de una agenda económica que beneficie a todos los sectores.