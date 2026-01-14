China alcanza su récord histórico de superávit comercial a pesar de la guerra de aranceles de Trump

En un año marcado por tensiones comerciales y desafíos económicos, China ha sorprendido al mundo con cifras récord en sus exportaciones. Descubre cómo logró este hito en medio de un contexto global incierto.

China reporta un superávit comercial sin precedentes

Pekín ha revelado que alcanzó el mayor superávit comercial de su historia en 2025, con un total de 1,19 billones de dólares. Este es un momento histórico, ya que es la primera vez que el superávit anual supera la barrera psicológica del millón de millones de dólares, desbordando el récord anterior de 993.000 millones registrado en 2024.

Durante el año, China superó los 100.000 millones de dólares en superávit de exportación en siete ocasiones, lo que subraya la solidez de su comercio exterior.

Impulso Resiliente a Pese a las Tensiones Comerciales

Estos resultados indican que las políticas arancelarias implementadas por la administración de Donald Trump han tenido un impacto limitado en el comercio de China. A pesar de la disminución del intercambio con EE.UU., las exportaciones a otros mercados como el sudeste asiático, África y América Latina han aumentado significativamente.

Causas Detrás del Hito Comercial

Wang Jun, subdirector de aduanas de China, calificó las cifras de «extraordinarias», teniendo en cuenta los cambios profundos en el comercio global. El ascenso en las exportaciones de tecnología verde y productos de inteligencia artificial y robótica han sido determinantes en este contexto.

La debilidad del mercado interno, azotado por una crisis inmobiliaria y aumento de la deuda, también ha contribuido a un menor requerimiento de importaciones, que solo crecieron un 0,5% en el último año.

El yuan débil y la alta oferta de bienes, junto con la inflación en mercados occidentales, han hecho que los productos chinos sean más atractivos en el escenario internacional.

Desafíos y Perspectivas Futuras

A pesar de los éxitos, los expertos advierten que los resultados presentan una «bendición a medias». Deborah Elms, analista de política comercial, señala que aunque es probable que China mantenga su éxito en 2026, los mercados extranjeros pueden aumentar el escrutinio sobre sus productos.

Pekín interpretará estas cifras como un reflejo de su expansión comercial más allá de EE.UU., pero enfrenta un entorno incierto con críticas sobre la saturación de productos chinos de bajo costo que dificultan la competencia local en varios países.

Las tensiones arancelarias continúan, y futuras medidas por parte de la administración Trump podrían afectar negativamente las exportaciones chinas, algo que el gobierno de Pekín sigue monitoreando con atención.