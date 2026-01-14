El club de rugby de Río Cuarto condena la violencia tras la agresión en Ostende y toma acciones internas

URU Cure Rugby Club Condena la Violencia Tras Incidente en Ostende

El URU Cure Rugby Club de Río Cuarto emitió un firme comunicado reafirmando su rechazo a la violencia, después de que tres de sus jugadores fueran arrestados en Ostende por su supuesta participación en una agresión grupal. La institución prometió una evaluación interna del suceso y tomará las medidas necesarias.

Reacción Oficial del Club

El comunicado, publicado en las redes sociales del club, subraya el compromiso de la comisión directiva con la formación integral de sus jugadores y con los valores deportivos. “Rechazamos rotundamente cualquier acto de violencia que contradiga los principios del deporte, el respeto y la convivencia”, señala el texto del club.

Comunicado del club URU Cure de Rugby.

El mensaje también hizo hincapié en el compromiso constante del club con la educación y el apoyo a sus deportistas. En este sentido, anticipó que se llevará a cabo un análisis exhaustivo de lo sucedido.

Análisis Interno y Valoración del Suceso

“La institución evaluará lo sucedido y determinará las medidas que correspondan”, agrega el comunicado. Este episodio ha causado una gran repercusión en Río Cuarto y en el ámbito del rugby, donde la violencia entre jóvenes ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los clubes en la formación de sus jugadores.

Detalles del Incidente en Ostende

El enfrentamiento tuvo lugar durante la madrugada del sábado en Ostende, en el partido de Pinamar, cuando se produjo una agresión en la vía pública en la calle Almirante Brown. Tres jóvenes, identificados como Karim “Pocha” Safadi y Agustín García, ambos de 18 años, y un menor de 17 años, fueron detenidos y son reconocidos por practicar rugby en un club local.

Las víctimas, tres jóvenes mayores de edad de Santa Fe, sufrieron contusiones y hematomas, siendo uno de ellos trasladado al hospital de Pinamar, donde recibió atención médica.

La causa ahora está bajo la supervisión de la UFI N°5 de Pinamar, con la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a la participación de un menor. El joven de 17 años fue entregado a sus padres, mientras que los dos mayores continúan siendo investigados.