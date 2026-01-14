Dólar en Córdoba: Cotización del miércoles 14 de enero

Este miércoles 14 de enero, el dólar oficial en el Banco Nación se posiciona en $1.485 para la venta y $1.435 para la compra. Con las nuevas bandas establecidas por el Gobierno, la divisa estadounidense busca adaptarse en un mercado volátil.

El dólar oficial, a través del Banco Nación, presenta una venta a $1.485 y una compra a $1.435. Esta fluctuación se produce en el marco de las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno nacional, que establecen bandas de cotización entre $1.000 y $1.500 para la moneda estadounidense, permitiendo así su libre fluctuación dentro de estos límites.

El Dólar en Diferentes Entidades Financieras

La cotización del dólar oficial puede variar de un banco a otro. A continuación, los precios actualizados:

Banco de Córdoba (Bancor)

Compra: $1.435 | Venta: $1.495

BBVA

Compra: $1.435 | Venta: $1.485

ICBC

Compra: $1.435 | Venta: $1.485

Banco Supervielle

Compra: $1.453 | Venta: $1.493

Cotización del Dólar Blue y MEP

El dólar blue, un componente fundamental del mercado paralelo, y el dólar MEP también tienen sus propias cotizaciones. El dólar MEP, por su parte, se encuentra a $1.486,60 para la compra y $1.487,36 para la venta. Estas variaciones son reflejo de la dinámica del mercado y de la demanda por parte de los consumidores.

Es esencial mantenerse informado sobre las fluctuaciones del dólar en el contexto económico actual. La proyección de las cotizaciones y las estrategias del Gobierno influencian el comercio y la economía en general.