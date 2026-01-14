Las Accusaciones a Sting por un Soborno de Dos Millones de Dólares

La batalla judicial entre los miembros de The Police está en pleno desarrollo. Sting se enfrenta a sus excompañeros por la distribución de ingresos generados en plataformas digitales de música.

La justicia británica da inicio a una controversia que podría redefinir la distribución de ganancias en el mundo de la música digital. Dos integrantes de la icónica banda The Police, Andy Summers y Stewart Copeland, han presentado una demanda contra Sting, alegando que no han recibido su parte equitativa de los derechos de autor provenientes del streaming.

¿Cuánto dinero está en juego?

Según la denuncia, los músicos estiman que han dejado de percibir más de dos millones de dólares debido a la insuficiente repartición de ingresos generados en plataformas como Spotify y Apple Music. Los argumentos se están desarrollando en una audiencia preliminar en el Tribunal Superior de Londres, aunque aún no se trata del juicio definitivo.

Un acuerdo de hace décadas

La base de la disputa radica en un acuerdo oral establecido casi 50 años atrás, que fue formalizado en 1981. Este pacto estipula que cada miembro de la banda recibe el 15% de los derechos de autor por las composiciones de los otros. Sin embargo, Sting, el bajista y vocalista, recibe la mayor parte de estos ingresos, ya que es el autor de grandes éxitos como «Roxanne» y «Message in a Bottle».

La audiencia preliminar

Ninguno de los tres miembros estuvo presente en la audiencia, que revisa las reclamaciones de los demandantes, apoyadas en el acuerdo que obvia las complejidades del streaming, aún inexistente en su tiempo de creación.

Un marco legal desafiante

La litigación se centraría en cómo considerar los ingresos provenientes de las plataformas digitales para el reparto de derechos de autor. Mientras tanto, los representantes de Sting defienden la validez del acuerdo, señalando que la reinterpretación de las cláusulas es un “intento ilegítimo”.

Sting y la venta de su repertorio

En un contexto relacionado, Sting vendió su catálogo musical a Universal en 2022 por una cifra cercana a los 250 millones de dólares. Este movimiento ha añadido más tensión a la pelea por las regalías, ya que sus excompañeros cuestionan el abuso de su parte del acuerdo original.