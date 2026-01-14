Milei en vivo: Festival de Jesús María antes de su viaje a Paraguay.

El mandatario argentino llegará este viernes para participar de un festival tradicional que reúne a cientos de visitantes y amantes de la cultura local. Además, se han anunciado cambios en la agenda de gobierno debido a la situación climática en el sur del país.

Detalles de la Visita del Presidente

El presidente arribará a la provincia de Córdoba en las últimas horas del viernes, donde se llevará a cabo una de las celebraciones culturales más esperadas del año. Este festival, que atrae a numerosos turistas, es un espacio ideal para compartir y disfrutar de la tradición argentina.

Cambios en la Agenda Oficial

En medio de la creciente preocupación por los incendios en Chubut, el viaje del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, a las áreas afectadas ha sido suspendido. Las autoridades se enfocan en evaluar la situación y coordinar los esfuerzos necesarios para afrontar la emergencia climática.

Novedades del Gobierno en Tiempo Real

Se informa constantemente sobre el desarrollo de los eventos en Chubut, mientras que el Gobierno se mantiene activo en su respuesta ante esta crisis. La participación del presidente en el festival de Córdoba busca resaltar la importancia de la cultura y la convivencia en tiempos difíciles.