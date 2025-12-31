China impone cuota a la carne argentina: impacto en exportadores

Desde el 1 de enero de 2026, China aplicará aranceles a las importaciones de carne vacuna, incluyendo las provenientes de Argentina. Estas medidas, vigentes hasta 2028, generan inquietud entre los exportadores locales.

Detalles de las Nuevas Regulaciones Chinas

La República Popular China anunció que implementará medidas de salvaguardia en sus importaciones de carne vacuna. Estas estarán en efecto por tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se aplicarán mediante cuotas arancelarias específicas según el país de origen.

Los países más afectados, en términos de volumen, son Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Argentina enfrentará un nuevo arancel del 55% sobre el volumen que supere las 511,000 toneladas en 2026, con incrementos anuales en los límites para los siguientes años.

Impacto en las Exportaciones Argentinas

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), entre enero y noviembre de 2025, Argentina exportó 453,860 toneladas de carne a China, representando el 70% de sus exportaciones totales. Sin embargo, este volumen muestra una caída del 12.5% en comparación con el mismo período del año anterior.

A pesar de la disminución en volumen, los ingresos por divisas aumentaron, alcanzando los 1,723 millones de dólares en los primeros once meses de 2025, un incremento del 20.2% respecto al año anterior.

Reacciones del Sector Exportador

Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), expresó que los volúmenes de cuota asignados a Argentina suelen alinearse con las exportaciones de años anteriores, lo que podría mitigar el impacto de los nuevos aranceles. Sin embargo, advirtió que el alto porcentaje podría afectar el crecimiento de las exportaciones en el corto plazo.

Herrera también sugirió que esto podría motivar a Argentina a explorar otros mercados. Incluso mencionó la posibilidad de que una cuota de 88,000 toneladas a Estados Unidos absorba parte del volumen que iría hacia China.

Desafíos en la Administración de Cuotas

Aún hay incertidumbres sobre cómo se administrarán las nuevas cuotas. Herrera manifestó que no está claro si la Secretaría de Agricultura y Ganadería distribuirá la cuota de manera similar a la del sistema Hilton o si adoptará un enfoque diferente.

Sobre los envíos actuales de carne, se plantean dudas sobre los certificados que deberá proporcionar el gobierno chino para validar la inclusión de la carne dentro de la cuota acordada.

Perspectivas de Exportación para 2026

Victor Tonelli, consultor privado y especialista en mercados de carne, indicó que las exportaciones máximas a China se registraron en 2023 y 2024, y estima que en 2025 se alcanzarán alrededor de 500,000 toneladas. Para 2026, proyecta una reducción a 400,000 toneladas, dependiendo de la disminución en la oferta de ganado y el aumento de ventas a Estados Unidos.

En este escenario, Argentina podría mantenerse por debajo del umbral de 511,000 toneladas sin arancel adicional del 55%.