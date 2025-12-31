Significado de las Banderas de los Guardavidas en la Playa

Las playas argentinas son espacios de diversión, pero también pueden presentar riesgos. Conocer el significado de las banderas que utilizan los guardavidas es esencial para disfrutar de un día de sol de manera segura.

La **señalización con banderas** en las playas es una herramienta crucial para prevenir accidentes. Sin embargo, muchas personas ignoran su significado, lo que puede causar situaciones peligrosas, especialmente en días de mar agitado.

Banderas de seguridad: ¿qué indican?

La **bandera celeste y blanca** señala una **zona habilitada para bañarse**, donde hay vigilancia constante. Este es el lugar más seguro para disfrutar del mar. Por otro lado, la **bandera roja** indica **peligro**: condiciones de oleaje fuerte, corrientes de retorno o clima adverso. En estos casos, se prohíbe ingresar al agua.

Advertencias adicionales

La **bandera negra** se usa para alertar sobre un **mar muy peligroso** o tormentas eléctricas, mientras que la **bandera amarilla** indica **precaución**: el mar es apto, pero puede tener riesgos moderados. Algunas playas utilizan también la **bandera verde**, que muestra **condiciones óptimas** para el baño.

El riesgo de las corrientes de retorno

Un verdadero peligro en la costa son las **corrientes de retorno**, que se producen cuando el mar devuelve hacia adentro el agua acumulada en la orilla. Se identifican como un canal más oscuro, donde las olas parecen no romper. Aunque no arrastran hacia el fondo, pueden llevar a los bañistas mar adentro, dificultando su retorno.

¿Qué hacer si te atrapa una corriente de retorno?

Si te encuentras en una corriente de retorno, es crucial **no luchar contra el agua**. Nadar directamente hacia la orilla puede causar agotamiento. Lo aconsejable es **mantener la calma**, flotar para conservar energía y desplazarse lateralmente, paralelo a la costa, hasta salir de la corriente. Una vez fuera, puedes aprovechar las olas para regresar a la orilla. Si no logras salir, utiliza tus brazos para hacer señales de socorro a los guardavidas.

Disfruta de la playa de forma segura

Respetar las banderas, bañarse solo en zonas vigiladas y seguir las indicaciones del personal de rescate son claves para garantizar un día seguro en la playa. Recuerda que el mar es impredecible, y entender sus señales te permitirá disfrutarlo sin riesgos.

BGD / EM