China prohíbe la tokenización de RWA y advierte sobre penas penales

Las principales instituciones financieras de China han emitido una advertencia contundente sobre la legalidad de la tokenización de activos, subrayando que esta práctica podría ser considerada un delito, incluso para proyectos operando desde el extranjero.

En un giro significativo para el ecosistema cripto, China ha endurecido su posición hacia la tokenización de activos del mundo real (RWA), subrayando el carácter ilegal de esta actividad. A partir del lunes 5 de enero, las entidades más influyentes del sistema financiero chino han fijado su postura, alertando sobre posibles cargos penales para los proyectos que se involucren en estas prácticas, sin importar su ubicación geográfica.

Entidades Financieras en Alerta

Entre las organizaciones que han hecho esta declaración crucial se encuentran la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, así como diversas asociaciones bancarias y de valores. Estas entidades buscan eliminar cualquier ambigüedad respecto al estatus legal de los RWA dentro del país.

Implicaciones de la Prohibición

Las autoridades chinas consideran que los esquemas de tokenización asociados a activos reales actúan como mecanismos de captación de inversiones ilegales, lo que les coloca en conflicto con las normativas financieras vigentes. Ningún proyecto de RWA ha recibido aprobación regulatoria en China, y no existen pruebas piloto que autoricen su desarrollo.

Peligros y Estafas Asociadas

El comunicado también advierte sobre potenciales fraudes, con muchos proyectos utilizando tácticas engañosas, como promesas de stablecoins o esquemas de minería falsos, para atraer inversores incautos. Los emisores no son los únicos responsables; también desarrolladores, consultores y agencias de marketing que colaboran con proyectos fuera del país podrán enfrentarse a sanciones penales.

El Futuro de la Tokenización en China

Con esta firme advertencia, China deja claro que no tiene intenciones de abrir la puerta a una regulación más flexible en el ámbito cripto. Para las autoridades, la tokenización de activos representa un riesgo financiero que va más allá de un debate tecnológico. Este enfoque de cero tolerancia refuerza el distanciamiento del país respecto al creciente fenómeno de la tokenización que es bien recibido en otras partes del mundo, como Hong Kong o Estados Unidos.