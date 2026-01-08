Un juez se aparta del caso ‘Los Sauces-Hotesur’ tras condenar a Cristina Kirchner en ‘Vialidad’

Un nuevo giro en el caso "Los Sauces-Hotesur": Juez se excusa de participar

El caso "Los Sauces-Hotesur" enfrenta un revés con la excusación de un juez federal que se había sorteado para el tribunal. La decisión está estrechamente relacionada con su participación previa en el juicio que condenó a Cristina Kirchner.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu se ha excusado de integrar el Tribunal Oral Federal 5 que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y otros implicados en el caso “Los Sauces-Hotesur”. Su excusación se basa en su rol como magistrado en el juicio por la causa «Vialidad», donde interpuso una condena de seis años de prisión a la ex mandataria.

Motivos de la excusación de Giménez Uriburu

El magistrado argumentó que su participación previa en la causa “Vialidad” implica un conflicto de intereses. En su presentación, expuso que ya había valorado pruebas que también serán esenciales en el nuevo juicio, lo que podría comprometer su imparcialidad.

El proceso judicial en curso

Giménez Uriburu fue sorteado para integrar el tribunal el 26 de diciembre; sin embargo, presentó su solicitud de excusación pocos días después. Su decisión fue respaldada por la defensa de Cristina Kirchner, que también lo recusó de forma formal, alegando los mismos motivos.

El Tribunal que deberá decidir

La determinación sobre si Giménez Uriburu se apartará del caso recaerá en sus colegas Adriana Palliotti y José Michilini. Si aceptan la solicitud, se llevará a cabo un sorteo para designar a un nuevo juez para completar el tribunal.

Antecedentes del caso «Vialidad»

Giménez Uriburu ha sido una figura decisiva en la causa de «Vialidad», que culminó en diciembre de 2022 con la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta relacionada con contratos de obra pública durante su gobierno. Los jueces también dictaron sentencias contra otros involucrados, incluyendo al empresario Lázaro Báez.

Las implicaciones de «Los Sauces-Hotesur»

La causa “Los Sauces-Hotesur” examina acusaciones de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas con empresas de la familia Kirchner, que alquilaron propiedades a diversos empresarios. Este proceso judicial ha atravesado varias modificaciones, incluida una revocación de sobreseimientos en 2024 por parte de la Corte Suprema.

El futuro judicial de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, actualmente bajo arresto domiciliario, enfrenta un año judicial intensamente cargado. Además de su condena en el caso «Vialidad», se están llevando a cabo otros juicios, como el de los «cuadernos de la corrupción» y el memorándum con Irán, que continúan ampliando su agenda judicial.