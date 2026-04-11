Chivas se queda sin tres figura ante Tigres

Este sábado, las Chivas visitan el Estadio Universitario en un choque crucial contra Tigres, pero lo harán con importantes ausencias que pueden impactar su rendimiento en la Liga MX.

Un partido decisivo en medio de las adversidades

Las Chivas llegan como líderes a la jornada 14 de la Liga MX, pero deberán enfrentar a Tigres sin tres jugadores clave: Ledezma, Govea y Sepúlveda. Este panorama obliga al técnico Gabriel Milito a replantear su estrategia y convocatoria, buscando alternativas para mantener el liderato.

Ajustes necesarios en la alineación

Govea no podrá jugar debido a acumulación de tarjetas y a molestias físicas, mientras que Ledezma se retiró de las instalaciones justo antes del embarque a Monterrey. Además, Sepúlveda, delantero habitual, se suma a las bajas por indisposición.

Ante esto, Milito ha optado por incluir al joven Sergio Aguayo del Tapatío, quien podría ser crucial en la ofensiva rojiblanca.

Las Chivas buscan dejar su huella en Monterrey

Con su lugar asegurado en la Liguilla, las Chivas tienen la oportunidad de hacer historia. No solo buscan romper el récord de 10 triunfos en torneos cortos, sino también acercarse a la mayor cantidad de goles en una temporada.

Sin embargo, el encuentro en Monterrey presenta un reto: Tigres ha complicando a Chivas en su casa, donde solo han logrado dos victorias en 16 años.

Preocupaciones sobre el rendimiento del equipo

Manuel Sol, exjugador del equipo, ha expresado preocupaciones sobre el cierre de la temporada, mencionando el posible desgaste físico tras las convocatorias para la Selección Nacional, lo que podría afectar hasta un 40% del plantel titular.

“Los jugadores no regresan con la misma intensidad”, advirtió Sol, bajo un contexto donde el Rebaño busca mantener su rendimiento a pesar de las dificultades.

Mirando hacia el futuro

El desafío que presenta Tigres servirá de prueba de fuego. Las decisiones tomadas por Milito en cuanto a tácticas y alineaciones serán cruciales no solo para este encuentro, sino también para definir el rumbo del equipo en la fase final del torneo.