Startup argentina utiliza IA para crear anuncios para Mercado Libre y Takenos

Revolución Audiovisual: Purga Transforma la Industria con Inteligencia Artificial en Argentina

Descubre cómo esta innovadora startup argenta está cambiando las reglas del juego en la producción de contenido, utilizando tecnologías de vanguardia para reducir costos y mejorar la eficiencia.

Una Nueva Era en Producción Audiovisual

En un mundo donde los costos de producción audiovisual pueden alcanzar cifras astronómicas, surge Purga, una startup que busca reinventar el sector mediante el uso de inteligencia artificial. Las producciones digitales hoy en día pueden oscilar entre los u$s10.000 y u$s50.000, mientras que las campañas más ambiciosas superan los u$s100.000.

¿Por Qué Purga es Diferente?

Con su modelo de negocio innovador, Purga pretende eliminar las barreras que han limitado la creatividad en la industria. Fundada por Sebastián Aspani, Manuel Montes de Oca y Bautista Vidal, la empresa se enfoca en ofrecer soluciones que permitan realizar proyectos de alta calidad sin las restricciones económicas tradicionales.

Bautista Vidal comenta: “Durante años, muchos proyectos valiosos se perdieron por los altos costos de producción. Purga trabaja para superar esas limitaciones”.

Flexibilidad y Colaboración en el Mercado

Purga ha demostrado su capacidad para colaborar con diversas marcas y agencias en proyectos en Argentina y México, combinando métodos tradicionales con tecnologías emergentes. Han trabajado con importantes nombres como TyC Sports, Mercado Libre y Rexona, lo que les ha permitido validar su propuesta en distintas áreas de la industria.

Creación de Contenidos con IA

La startup utiliza una variedad de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar sus productos audiovisuales. Algunas de las más destacadas incluyen:

Gemini

Midjourney

Kling

Seedance

Suno

Elevenlabs

Luma

Uno de sus hitos más significativos fue la creación de un videoclip totalmente generado por IA para la banda Bandalos Chinos, marcando el lanzamiento de su estudio creativo enfocado en la calidad y la innovación.

Planes de Expansión y Nuevos Proyectos

Mirando hacia el futuro, Purga tiene intenciones de crecer en mercados latinos clave, especialmente en México y Brasil. Además, planean desarrollar Purga Films, una unidad dedicada a contenido original y narrativa, donde podrán explorar nuevos formatos creativos en cortometrajes y piezas narrativas.

“Nuestro objetivo es convertirnos en referentes de creatividad con inteligencia artificial en Latinoamérica”, destaca Sebastián Aspani, productor ejecutivo y cofundador.

La IA como Complemento, No Como Sustituto

Aunque Purga se posiciona en un futuro donde la inteligencia artificial es fundamental, los fundadores enfatizan que los procesos tradicionales seguirán siendo relevantes. Según ellos, el verdadero cambio radicará en la integración de nuevas tecnologías que ofrezcan control y precisión, ampliando así las posibilidades creativas en la producción audiovisual.

“La dirección y el criterio seguirán siendo vitales, y el diferencial no vendrá solo de la tecnología, sino de cómo la aplicamos”, concluyen los emprendedores.