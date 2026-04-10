Ex Administrador de la Corte será testigo en caso contra el ex juez Marcelo Bailaque

Santiago Busaniche, el implicado en un escándalo de coimas y extorsiones que sacude a la justicia de Rosario, ha solicitado que se llame a declarar a Héctor Daniel Marchi, exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, tras ser mencionado por un testigo arrepentido.

Solicitudes de la Defensa de Busaniche

En la causa «Bailaque Marcelo Martin y otros», la defensa de Busaniche emanó un pedido para interrogar a Marchi y otros colaboradores que trabajaron con él en la Corte desde 2019. Además, han solicitado identificar a estos dependientes, incluyendo secretarios, asesores y asistentes, con el objetivo de entender mejor los vínculos en esta red de corrupción.

Investigaciones Financieras en Curso

La defensa también pidió a la Unidad de Información Financiera rastrear las inversiones de Marchi y ha solicitado a las compañías telefónicas toda la información relacionada con sus líneas telefónicas desde 2019, incluyendo un análisis detallado de las llamadas entrantes y salientes.

Nuevos Detalles Revelados

Un punto de interés es si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi en su lista de contactos como “hermanito”, lo que podría señalar una relación más cercana de lo que se creía.

El Papel de Marchi en la Corte Suprema

Héctor Daniel Marchi, un contador con aspiraciones políticas, dirigió la administración de la Corte durante más de 15 años. Su carrera estuvo marcada por controversias, incluyendo denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de Elisa Carrió, exdiputada de la Coalición Cívica.

Cambios en la Corte y Declaraciones Judiciales

El 20 de abril de 2023, Marchi fue desplazado en un reacomodamiento interno de la Corte. Tras su salida, se presentó a declarar ante una comisión de juicio político impulsada por Cristina Kirchner, además de enfrentarse a un caso de irregularidades en la obra social de la Nación.

Relación con el Caso del Juez Bailaque

La mención de Marchi en la causa contra el juez destituido Bailaque se dio a través de declaraciones de Carlos Vaudagna, quien admitió su complicidad en una trama de extorsión. Los fiscales de Rosario han señalado a Busaniche como un actor clave en este entramado corrupto.

Denuncias y Procesamientos en Curso

Recientemente, el equipo de fiscales acusó a Bailaque de diversos delitos vinculados a la corrupción judicial, solicitando una pena de 10 años de prisión. Sin embargo, la situación se complica aún más para Busaniche, ya que se le vincula con extorsiones adicionales que agravan su situación legal.

El Impacto de las Investigaciones

La Cámara Federal de Rosario ha confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Busaniche, Whpei y del juez Salmain por sus implicaciones en estas maniobras. Aunque la detención del juez aún no se ha concretado, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura está actualmente evaluando el caso.