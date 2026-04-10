Acciones y bonos en alza por la esperanza de paz en Medio Oriente

Las últimas tendencias en el mercado financiero argentino reflejan un renovado optimismo, con acciones y bonos experimentando brotes verdes a medida que se desarrollan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En un contexto marcado por la incertidumbre internacional, el viernes 10 de abril trajo consigo señales de alivio para el mercado argentino. Las acciones y bonos locales empezaron a recuperarse, a medida que los inversores observaban atentamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, evaluando la posibilidad de que la tregua se mantenga. En contraste, el petróleo sufrió su mayor caída semanal en los últimos nueve meses.

Rendimiento de los ADRs Argentinos en Wall Street

Los ADRs argentinos en Wall Street mostraron un desempeño positivo, liderados por el Banco BBVA y Pampa Energía, que avanzaron un 1,2% y 0,8% respectivamente. Sin embargo, IRSA sufrió una caída del 4%, seguido de Edenor con un descenso del 2,5%. El S&P Merval cerró en 2.998.770 unidades, lo que representa un ligero aumento del 0,2% en dólares, alcanzando 2.035,18 puntos.

Desempeño Diario y Contexto General

En la jornada anterior, el S&P Merval había registrado una caída del 0,4%, cerrando a 2.999.607,52 puntos en pesos, y un descenso del 0,3% a 2.030,38 puntos en dólares.

Movimientos en la Renta Fija

La renta fija también mostró avances en casi todos los títulos de deuda soberana, especialmente en los Bonares y Globales, que subieron hasta 1,4% y 1%, respectivamente. En este contexto, el riesgo país disminuyó un 0,7%, situándose alrededor de los 553 puntos básicos, aunque acumula una caída del 10,4% en el mes.

Mercados Internacionales

A nivel internacional, el Dow Jones cayó un 0,56% hasta 47.916,33 puntos, y el S&P 500 retrocedió 0,13% a 6.816,11 puntos. En contraste, el Nasdaq logró un leve avance del 0,35% hasta 22.902,89 unidades.

Fluctuaciones en el Precio del Petróleo

Este viernes, el crudo Brent experimentó un ligero aumento del 0,08%, alcanzando los US$ 96,07 por barril, aunque se encamina hacia una pérdida semanal cercana al 12%. Por su parte, el crudo WTI subió un 0,6% hasta los US$ 98,41, también reflejando un retroceso semanal del 12%.

Movimientos en la Cotización del Dólar

En el ámbito cambiario, el dólar oficial cerró el 10 de abril a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación. El dólar mayorista cerró a $1.370, mientras que el dólar Blue se ubicó en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta.

Flexibilización del Cepo Cambiario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la Comunicación «A» 8417, introduciendo cambios notables en el acceso a divisas, apuntando a simplificar las operaciones tanto para individuos como para el sector empresarial. Destaca la eliminación del límite de US$ 50 en efectivo a través de tarjeta de crédito para quienes viajan al exterior.

Beneficios para Exportadores y Freelancers

La nueva normativa también beneficiará a los exportadores, ya que elimina la obligación de liquidación de cobros de exportaciones de bienes, brindando mayor flexibilidad en el manejo de ingresos en dólares, especialmente para los profesionales independientes que operan con el exterior.