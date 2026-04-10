Basualdo asume en Diputados y propone llevar la comisión al interior del país

La diputada de Córdoba, Carolina Basualdo, ha sido elegida presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales durante la primera reunión del año del cuerpo legislativo, marcando un hito en su carrera política.

En su nuevo rol, Basualdo, apoyada por sus colegas del bloque Provincias Unidas y los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, propone fortalecer el federalismo a través de los gobiernos locales, que son esenciales para el bienestar de las comunidades.

Compromiso con el Federalismo

Al asumir la presidencia, Carolina Basualdo enfatizó la importancia de los 2.304 gobiernos locales en la materialización de un federalismo auténtico. “Ellos son quienes diariamente se esfuerzan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, declaró. Además, sugirió que la comisión realice sesiones periódicas en distintas regiones del país para tener un contacto directo con las realidades locales.

Puntos Clave en la Agenda Legislativa

En la reunión, se destacó la necesidad de priorizar los asuntos municipales dentro de la agenda legislativa, enfocándose en problemáticas específicas que afectan a las provincias. Un tema recurrente fue la deuda que la Nación tiene con municipios en sectores críticos como transporte, salud, educación y obras públicas.

Trayectoria y Experiencia

Con un amplio historial en la gestión local, Basualdo fue intendenta de Despeñaderos y ha participado en iniciativas internacionales como el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, así como en la Red de Ciudades Educadoras. Su experiencia es vista como vital para implementar un enfoque de trabajo que dé prioridad a las ciudades.