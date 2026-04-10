El Impactante Conflicto entre Chimpancés: Una ‘Guerra Civil’ Documentada por Científicos

Chimpancés en Guerra: La Triste División de la Comunidad Ngogo

La comunidad de chimpancés Ngogo, una de las más grandes del mundo, enfrenta un conflicto interno alarmante. Investigadores informan sobre una desgarradora "guerra civil" que ha llevado a la muerte de numerosos individuos en los últimos años.

Un giro trágico en Kibale La comunidad de chimpancés Ngogo, situada en el Parque Nacional Kibale de Uganda, ya no es la misma. Desde 2015, esta comunidad se ha desintegrado, marcando un periodo de violencia que ha resultado en al menos 24 muertes, incluyendo a 17 bebés chimpancé. “Los chimpancés que antes eran amigos hoy se atacan ferozmente”, afirma el investigador Aaron Sandel.

Conflitos Humanos y Sus Reflexiones

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Science sugiere que la escalofriante violencia entre estos primates podría ofrecer pistas sobre los orígenes de los conflictos en los seres humanos. Sandel, antropólogo en la Universidad de Texas, subraya que los chimpancés son conocidos por su territorialidad y por la hostilidad hacia otros grupos.

¿Por Qué Esta División?

La ruptura de los Ngogo en dos grupos, Occidental y Central, se remonta a un evento crítico en 2015. Desde ese momento, las interacciones amistosas se transformaron en hostilidades. Según los investigadores, estas divisiones han llevado a enfrentamientos letales que han cobraado vidas.

Un Cambio en el Comportamiento Social

Antes de la discordia, estos chimpancés eran conocidos por sus vínculos fuertes y colaborativos. Sin embargo, bastó un año de conflictos para alterar drásticamente su dinámica social. Tras los incidentes de 2015, se observó un notorio cambio en el comportamiento: se volvían más agresivos y evitaban el contacto con los miembros del grupo contrario.

Las Consecuencias de la Fragmentación

La comunidad ha sufrido pérdidas significativas. En un periodo de agresiones, al menos siete machos adultos y 17 bebés fueron asesinados. Los investigadores creen que esta violencia se deriva de varios factores, como la competencia por recursos, el tamaño del grupo y las tensiones masculinas por la reproducción.

Factores Desencadenantes

El estudio identifica tres eventos clave que pudieron haber influido en esta fractura. En primer lugar, la muerte de seis chimpancés en 2014 afectó la cohesión social del grupo. En segundo lugar, un cambio en la jerarquía de dominancia en 2015 coincidió con el primer periodo de separación entre los grupos. Finalmente, una epidemia respiratoria en 2017 que mató a 25 individuos, incluyendo un adulto que actuaba como vínculo entre los grupos, pudo haber sido el golpe final que precipitara el conflicto.

Reflexiones sobre la Violencia

Los hallazgos arrojan nuevas luces sobre el entendimiento del conflicto humano. “La división de Ngogo nos recuerda que grupos que vivieron en armonía, pueden convertirse en blancos de ataques letales por meras diferencias de grupo”, reflexiona Sandel.