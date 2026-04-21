Chubut se hace notar en Neuquén con fuerza comodorense

El equipo de natación sub-15 de Chubut se destaca en los Juegos Epade 2026, que se llevan a cabo en el natatorio del Centro Recreativo Petroleros Jerárquicos, Neuquén, hasta el jueves.

La delegación provincial cuenta con representantes de Comodoro Rivadavia. En el equipo masculino, Valentino Gauna es una de las figuras, mientras que en el femenino destacan Agostina Touyaa Medina, Constanza López Merkel, Ramona Morel y Ludmila Taborda.

Preparativos y Entrenamientos en Trelew

Previo al torneo, el equipo se concentró en Trelew, donde realizó entrenamientos intensivos en el natatorio municipal, complementados con actividades físicas y sesiones de kinesiología.

Alojamiento y Desplazamiento

El plantel se hospedó en el Club de Pesca y emprendió su viaje hacia Neuquén el domingo por la noche, listo para enfrentar el desafío.

Cuerpo Técnico Competente

El cuerpo técnico está integrado por Johanna Jansen, quien coordina al equipo femenino, Federico Lastra como delegado, Facundo González en el rol de preparador físico y Pablo Amado como coordinador. Además, cuentan con el apoyo de la kinesióloga Julieta Ruiz, la jueza Agustina Sesto y Gustavo Fuentealba, como parte del equipo de apoyo.

Un Equipo Diversificado

La delegación no solo incluye nadadores de Comodoro Rivadavia, sino también talentos de Rawson, Puerto Madryn y Trevelin, sumando un total de participantes que representarán a Chubut en este prestigioso certamen de la Patagonia.

Próximas Competencias

Los Juegos Epade continuarán desarrollándose en varias disciplinas del 17 al 23 de mayo en sedes de Río Negro, La Pampa y Neuquén, esperando destacar aún más en el ámbito deportivo.

Composición de los Equipos

El equipo masculino se completa con Lucio Zubillaga (Rawson), Adriano Mansilla (Puerto Madryn), Felipe Díaz (Puerto Madryn), Lautaro Zahana (Trevelin) y Laureano Arias (Trelew). En el equipo femenino, además de las mencionadas, están Guillermina Obelar (Rawson) y Martina Caamaño (Rawson).