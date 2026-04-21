WLFI Colapsa Tras Revelación de Préstamos Circulares Millonarios en Blockchain

El proyecto World Liberty Financial, impulsado por la familia Trump, enfrenta una crisis tras revelaciones de prácticas cuestionables en la blockchain. Las operaciones opacas han desatado una ola de desconfianza, hundiendo el valor de su token.

World Liberty Financial (WLFI), la iniciativa cripto de la familia Trump, se ha visto salpicada por serias acusaciones gracias a la transparencia que ofrece la tecnología blockchain. Prácticas irrégulares, incluyendo conflictos de interés y préstamos circulares, han generado una caída estrepitosa del valor de su token.

Los registros indican que billeteras asociadas a los Trump realizaron movidas substanciales de tokens WLFI hacia Dolomite, un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) que permite préstamos. El cofundador de Dolomite, alarmantemente, actúa también como asesor de WLFI.

Con esta acción, la familia Trump obtuvo un crédito de 75 millones de dólares en stablecoins, garantizado por una masa de 5,000 millones de tokens WLFI. Sin embargo, estos tokens eran prácticamente imposibles de liquidar en el mercado real, lo que planteaba serias dudas sobre la integridad de la operación.

La maniobra absorbió la mayor parte de la liquidez disponible en Dolomite, dejando a los usuarios comunes sin posibilidad de retirar sus fondos y provocando un bloqueo inmediato en la plataforma.

Descubrimientos preocupantes y reacciones del mercado

La comunidad cripto reaccionó rápidamente al ver las transacciones en la blockchain, lo que evidenció que WLFI estaba lejos de cumplir con las promesas de descentralización que había hecho al inicio.

Justin Sun, el fundador de TRON y un inversor inicial de WLFI, acusó al equipo detrás del proyecto de utilizar el sistema como un «cajero automático personal.» Estas declaraciones, combinadas con la evidencia visible en los exploradores de bloques, incrementaron el escepticismo y llevaron a una dramática caída en el precio del token WLFI, que retrocedió más de un 14% en cuestión de horas.

Controversia sobre el control y la centralización

La falta de transparencia y controles claros llegó a un nuevo nivel cuando se descubrió que WLFI tenía una función de lista negra, controlada por una sola dirección. Esta situación provocó el bloqueo de billeteras de usuarios, desatando aún más críticas desde la comunidad cripto.

Una propuesta adicional para liberar más del 60% del suministro de tokens en 2028, justo antes de que finalice el mandato presidencial de Donald Trump, también fue vista como una táctica de presión hacia los inversores, dejando a los que se oponían a la medida con sus activos atrapados indefinidamente.

Por si fuera poco, este caso ha tomado tintes políticos, a raíz de una millonaria inversión de 500 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos. Esto ha generado alarmas sobre posibles violaciones a la Cláusula de Emolumentos, que prohíbe a funcionarios estadounidenses beneficiarse de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso.

Los legisladores y reguladores de EE.UU. ya están revisando el impacto de esta inversión en la transparencia del sistema financiero.

El impacto en el ecosistema cripto

A medida que WLFI se enfrenta a serios cuestionamientos, Bitcoin permanece un símbolo de neutralidad y descentralización, ajeno a figuras políticas o decisiones controvertidas. La situación de WLFI pone de relieve cómo la transparencia en la blockchain puede exponer rápidamente irregularidades que, en las finanzas tradicionales, pueden tardar años en ser descubiertas.

En este contexto, la crisis de WLFI se convierte en un caso emblemático de cómo la tecnología puede ser tanto una herramienta de innovación como un espejo que refleja las debilidades del sistema tradicional.