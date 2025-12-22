Ciberataque a River Plate: Más de 4,000 socios en riesgo

En medio del movimiento del mercado de pases, River Plate se ve envuelto en un escándalo tras un hackeo que expone información sensible de sus socios en la dark web.

El Club Atlético River Plate ha caído víctima de un ataque cibernético por parte del grupo de cibercriminales conocido como Qilin. Este ataque, que involucra ransomware, ha provocado la filtración de datos importantes sobre más de 4,000 usuarios de la institución.

Detalles del Ciberataque

La organización Qilin ha hecho público un conjunto de información filtrada a través de un sitio de filtraciones en la dark web, un espacio no indexado por los buscadores convencionales y frecuentemente utilizado por delincuentes.

Según los informes, los datos afectados incluyen:

Más de 4,000 usuarios cuyos datos podrían estar comprometidos.

cuyos datos podrían estar comprometidos. Información de un empleado involucrado directamente en la brecha.

involucrado directamente en la brecha. Datos de 13 empleados externos cuyas credenciales han sido vulneradas.

cuyas credenciales han sido vulneradas. Un total de 75 puntos de entrada a los sistemas afectados.

¿Qué es Qilin y Cómo Opera?

Qilin es un grupo de cibercriminales que utiliza un modelo de negocio conocido como Ransomware-as-a-Service. Ofrecen herramientas de malware a terceros (sus «afiliados») a cambio de una comisión por cada ataque realizado.

La estructura de Qilin les permite mantenerse alejados de la ejecución directa de los ataques, ya que sus afiliados son los encargados de infiltrarse y desplegar el ransomware. Usualmente, estos delincuentes utilizan tácticas de doble extorsión para maximizar su beneficio, bloqueando el acceso a los datos y amenazando con filtrarlos si no se paga el rescate.

El Auge del Ransomware: Impacto Global

El ransomware se ha convertido en una de las amenazas más significativas en el mundo digital. En 2025, se estima que podría generar pérdidas superiores a 57,000 millones de dólares a nivel global, afectando tanto a empresas como a individuos.

Este tipo de malware cifra la información en dispositivos y exige un rescate, generalmente en criptomonedas, para devolver el acceso a los datos. Las vías más comunes de entrada para estos ataques incluyen:

Correos electrónicos maliciosos.

Enlaces en sitios web peligrosos.

Vulnerabilidades en sistemas desactualizados.

Prevención de Ciberataques: Estrategias Clave

Si bien hay medidas que pueden ayudar a mitigar el riesgo de ransomware, no existe una protección infalible. Las recomendaciones incluyen:

Mantener actualizados los sistemas operativos y aplicaciones.

Realizar copias de seguridad periódicas de toda la información crítica.

Capacitar a usuarios y empleados sobre prácticas de seguridad.

Utilizar soluciones de seguridad, como antivirus y firewalls actualizados.

Además, es crucial no abrir correos sospechosos ni descargar archivos de fuentes desconocidas y desconfiar de mensajes que fomentan la urgencia o el miedo.