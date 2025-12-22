El Gobierno Aprueba ‘Microeventos’ Privados en el Parque Nacional Iguazú

Con una nueva normativa, el Gobierno nacional permite la realización de eventos pequeños y controlados en uno de los tesoros naturales de Argentina, el Parque Nacional Iguazú.

A través de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN), se aprobó el desarrollo de “microeventos” privados en el Parque Nacional Iguazú. Esta iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial y plantea un régimen “excepcional y experimental” que habilita actividades limitadas a un máximo de 60 participantes, siempre bajo estrictas condiciones ambientales y operativas.

Definición de Microeventos

La normativa especifica que se considerarán microeventos aquellas actividades pequeñas en las que la asistencia no exceda los sesenta (60) participantes y que se lleven a cabo en áreas previamente designadas. La autorización de estos eventos será gestionada por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, encargada de emitir los permisos necesarios.

Objetivo de la Nueva Medida

Desde la Administración de Parques Nacionales enfatizan que esta medida no compromete los objetivos de conservación, sino que busca regular actividades de baja complejidad ya existentes en el parque, proporcionando un marco normativo más ágil pero con controles más estrictos.

Condiciones para los Microeventos

La resolución incluye un conjunto de requisitos imprescindibles para llevar a cabo estos eventos en el Área Cataratas:

Limitaciones de Espacio y Participación

– Máximo de 60 participantes por evento.

– Solo se permitirán dos microeventos diarios.

– Los eventos deberán efectuarse en Áreas de Uso Público Intensivo y durante el horario habitual de funcionamiento del parque.

– No se podrá restringir el acceso a otros visitantes.

Requisitos de Infraestructura y Tecnología

– Se prohíbe el uso de amplificación sonora.

– El uso de drones estará permitido solo con una autorización excepcional.

– No se permiten estructuras fijas o cierres completos del área.

Normas de Gestión Ambiental

– Se deberá retirar el 100% de los residuos generados.

– Prohibición de usar plásticos de un solo uso.

– Debe haber una manipulación controlada de alimentos para evitar que la fauna silvestre acceda a ellos.

La autorización ambiental será tramitada mediante un procedimiento simplificado que requerirá la presentación de una Ficha de Proyecto y una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental.

Evaluación y Control de los Microeventos

La norma establece que este esquema será experimental durante un año tras su publicación. Al concluir este período, se presentará un informe que evaluará la experiencia y permitirá definir próximos pasos. La Intendencia tendrá la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las condiciones y podrá suspender o revocar autorizaciones si existe algún riesgo para el área protegida.