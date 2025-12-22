Dillom brilla en Vélez: Pity Álvarez y estrellas como Lali y Juanse también dijeron presente

El esperado concierto de Dillom en el Estadio Vélez Sarsfield se convirtió en una celebración épica, donde más de 40 mil almas vibraron al ritmo de su música y su talento desbordante.

Un Sueño Hecho Realidad

Después de haber tenido que postergar su actuación por cambios en el cronograma del club, Dillom finalmente se presentó el 21 de diciembre. Este show marcó el cierre de una exitosa gira que incluyó escenarios como el Vórterix, Luna Park y Movistar Arena, consolidando su lugar en la escena musical.

Logros de un Artista Independiente

El logro de llenar el Estadio Vélez es aún más significativo considerando que Dillom es un artista independiente, lejos del respaldo de grandes productoras. Su agradecimiento al público y la conexión con su gente hicieron que la noche fuese única, celebrando un recital que muchos consideran uno de los mejores del año.

Una Producción Espectacular

Con tan solo 25 años, Dillom deslumbró con una producción monumental, destacando una escenografía impactante adornada con telas y un inmenso corazón en el escenario. La combinación de sonido envolvente y luces hipnotizantes transformó la experiencia en un viaje audiovisual inolvidable.

Invitados Especiales que Sorprendieron

Como es habitual en sus shows, Dillom sorprendió a sus fans con la presencia de destacados colaboradores. Lali subió al escenario para interpretar «La carie», mientras que también compartió momentos con artistas como Broke Carrey, Ill Quentin, Muerejoven y K4. La noche se tornó aún más especial con un saludo en video del icónico Pity Álvarez y una colaboración inesperada con Juanse en “Enlace”.

Un Recorrido Musical Épico

El setlist incluyó más de 30 canciones que abarcan toda su trayectoria, desde hits populares hasta temas menos conocidos. Dillom cerró la velada con una versión impactante de «A mi manera», rindiendo homenaje a leyendas musicales como Sex Pistols, Frank Sinatra y Robbie Williams.

Un Cierre Deslumbrante

El concierto culminó con «Buenos tiempos», donde una interacción inolvidable con el público plasmó su compromiso y cercanía. En un guiño inesperado, Dillom se acercó a la primera fila y, en un momento de locura festiva, reveló un «Gracias» estampado en su ropa. La noche se selló como un hito en su carrera y en el corazón de los presentes.