Más de 500,000 cordobeses empleados en la industria del espectáculo

La industria del espectáculo cordobesa se destaca al generar más de 500.000 puestos de trabajo en el último año, según un revelador estudio del Instituto Cultura Contemporánea junto a la consultora Delfos. Este crecimiento subraya la importancia de la "Economía Naranja" en la provincia.

La Economía Naranja, enfocada en la cultura y el entretenimiento, ha demostrado ser un motor fundamental para la empleabilidad en Córdoba. Un estudio reciente, impulsado por Welcome Córdoba Cluster de Eventos, revela que este sector ha generado aproximadamente 760.000 empleos a lo largo de la provincia.

El Impacto del Sector de Espectáculos

En particular, el subsector de espectáculos y eventos ha empleado, de forma directa o indirecta, a 539.882 cordobeses, lo que representa un impresionante 71% de la fuerza laboral de la Economía Naranja. La investigación concluye que la cultura no debe ser considerada un sector marginal, sino un pilar esencial de la economía provincial.

Datos Reveladores del Informe

El informe ha recopilado datos de 1.005 casos entre noviembre y diciembre de 2025, destacando un aspecto importante: por cada peso invertido en una entrada, se generan de $1.32 a $1.60 adicionales en áreas como transporte, alojamiento y gastronomía, impulsando así la economía local.

Características de la Fuerza Laboral

El perfil del trabajador en este sector es predominantemente joven, con un 46% de la población laboral entre 18 y 29 años. Además, el 55% posee educación superior, aunque solo el 48% goza de cobertura médica, lo que plantea un desafío en la protección social. A pesar de estos inconvenientes, un asombroso 83% expresa satisfacción con su ambiente laboral, y el 60% se muestra conforme con sus ingresos.

Números que Hablan por Sí Mismos

El ingreso mediano mensual asciende a $350.000, mientras que el promedio se eleva a $913.248, reflejando la heterogeneidad en la distribución de ingresos dentro del sector.

Córdoba, un Epicentro de Eventos

La provincia cuenta con 417.437 espacios habilitados en los 100 principales venues, incluyendo grandes espectáculos, teatros y salas independientes. Esta infraestructura permite albergar megaeventos, posicionando a Córdoba como un referente en el ámbito.

Equidad de Género en la Industria

Otro aspecto destacan es la paridad de género efectiva, con un 49% de hombres y 51% de mujeres en la fuerza laboral, un balance notable frente a otras industrias.

La conclusión de este estudio subraya que la cultura y el entretenimiento no solo son vitales para la identidad provincial, sino también para la economía, representando una vía clave para el desarrollo y la generación de empleo en Córdoba.

Fuente: ICC