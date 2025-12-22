Descubre la Nueva Tecnicatura en Viticultura y Enología de la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba da un gran paso hacia la formación en un sector en expansión. La nueva Tecnicatura en Viticultura y Enología ya fue aprobada y está en camino para su reconocimiento a nivel nacional.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ha dado un importante giro hacia la formación profesional en la vitivinicultura, un sector en pleno crecimiento. La nueva Tecnicatura en Viticultura y Enología ha obtenido la aprobación por parte del Consejo Superior y ahora espera el visto bueno del Ministerio de Educación para su validación nacional.

Motivos Detrás de la Nueva Carrera: Un Mercado en Expansión

En una entrevista con After Office en Punto a Punto Radio 90.7, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Jorge Dutto, destacó la creciente necesidad de profesionales capacitados en la región. «Las bodegas y emprendimientos en Córdoba han ido en aumento, y muchas veces deben contratar expertos de otras provincias», comentó.

Dutto subrayó que «los suelos y climas de Córdoba son distintos», lo que requiere un enfoque diferente en el manejo de los cultivos. Por eso, esta nueva tecnicatura se presenta como una solución estratégica para acompañar el crecimiento de la industria local.

Detalles de la Tecnicatura: Estructura y Articulaciones

La nueva carrera tendrá una duración de dos años y está diseñada para ofrecer una rápida inserción laboral. Una de las innovaciones más destacadas es su colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo, donde se imparte una tecnicatura similar. Esta asociación facilitará la convalidación de materias y la movilidad estudiantil.

«Estamos trabajando estrechamente con la Facultad de Ciencias Agrarias de Cuyo para garantizar que haya reconocimientos y movilidad directa», afirmó Dutto.

Un Puente para los Estudiantes de Agroalimentos

Mientras se espera la formalización del título por parte del Ministerio, los interesados pueden comenzar su formación inscribiéndose en la carrera de Agroalimentos. «Pueden cursar materias comunes y, una vez que tengamos la aprobación, haremos equivalencias directas», añadió Dutto.

Ventajas Adicionales: Créditos, Prácticas y Alianzas

La facultad también está implementando un sistema de créditos que permitirá a los estudiantes cursar asignaturas en otras universidades, incluyendo potencialmente instituciones en el extranjero. «Estamos en conversaciones para facilitar el reconocimiento de estudios en Cuyo y más allá», afirmó el decano.

En cuanto a la formación práctica, se están estableciendo convenios con bodegas locales, y se planean clases con docentes de Cuyo que vendrán a Córdoba. Además, se prevén intensivos en el lugar que ofrezcan una experiencia educativa enriquecedora.

Por su parte, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) también está proyectando una tecnicatura en enología que iniciará en 2026. Sin embargo, la propuesta de la UNC se sitúa en su oferta de pregrado dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y avanza hacia la validación del título a nivel nacional.