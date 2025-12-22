Fallece camionero tras ser picado por una yarará

Un trágico incidente ha conmocionado a Cipolletti tras la muerte de un hombre de 44 años por las complicaciones de una picadura de serpiente. La tardanza en la administración del antídoto aumentó la gravedad de su estado.

Miguel Esteban Contreras, oriundo de Bahía Blanca, perdió la vida en la madrugada de este lunes en el Policlínico Modelo de Cipolletti, donde estuvo internado durante casi una semana y media. Las autoridades médicas han determinado que su fallecimiento se debió a complicaciones derivadas de lo que se sospecha fue una mordedura de yarará.

El relato de su hija y el momento de la picadura

Oriana, hija de Miguel, compartió los desgarradores detalles sobre la secuencia de eventos. Según su testimonio, todo comenzó hace semanas cuando su padre, al descender de su camión para revisar el vehículo, sintió un extraño «pellizco».

Un desenlace inesperado

En un principio, no prestó atención a esa sensación y decidió descansar, pero poco después se despertó con intensos dolores y tos. Este cuadro patológico lo llevó a buscar atención médica de manera urgente.

Atención médica y el impactante diagnóstico

El primer contacto médico fue en Cutral Co, donde los especialistas sospecharon de una mordedura de yarará. Debido a la gravedad de su estado, Miguel fue trasladado inmediatamente a Cipolletti, donde le proporcionaron el antídoto específico.

La lucha contra el tiempo

Sin embargo, la demora en la administración del suero antiveneno ya había complicado considerablemente su situación. A lo largo de varios días, su estado fue de «condición reservada», hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Últimos tributos a un querido vecino

La empresa de servicios funerarios Diniello ha anunciado que el cuerpo de Miguel será trasladado a Bahía Blanca para su última despedida, donde familiares y amigos podrán rendirle homenaje.

