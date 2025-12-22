Grayscale prevé un récord histórico de Bitcoin en 2026 impulsado por cuatro factores clave

Grayscale, uno de los principales gestores de activos digitales del mundo, anticipa que Bitcoin podría alcanzar un nuevo pico histórico antes de julio de 2026, impulsado por cambios estructurales y una mayor adopción en el ámbito institucional.

En medio de un panorama cripto marcado por recientes caídas, Grayscale ha renovado la esperanza en el sector al proyectar una posible escalada del precio de Bitcoin (BTC) a niveles jamás vistos. En su informe más reciente, la firma indica que el ciclo que tradicionalmente ha guiado la evolución del BTC está llegando a su fin.

La empresa ha señalado que el impacto del halving, que históricamente ha influido en el valor de Bitcoin, se está complementando con una serie de factores estructurales que podrían redefinir cómo opera el mercado en los próximos años.

Los Cuatro Pilares de la Proyección de Grayscale

Grayscale basa su optimismo en cuatro ejes fundamentales:

1. Deterioro de las monedas fiat: El aumento sostenido de la deuda pública y la inflación están generando preocupación sobre el valor del dinero tradicional, lo que podría incrementar el interés en activos como Bitcoin como refugio contra la depreciación.

2. Bitcoin como activo de cobertura: Cada vez más, los inversores están integrando criptomonedas en sus carteras no solo por su potencial especulativo, sino también como instrumentos de defensa en sus estrategias económicas.

3. Evolución normativa en Estados Unidos: La aprobación de ETFs vinculados a BTC y ETH, junto con mejoras en la regulación de stablecoins, podría representar un cambio crucial en el mercado, facilitando el acceso a la inversión cripto y aumentando la confianza de los inversores institucionales.

4. Claridad normativa a la vista: Grayscale anticipa que para 2026 se podría implementar una legislación bipartidista que establezca un marco claro para el mercado cripto en EE.UU., lo que podría fomentar un entorno más cohesionado y seguro para la inversión.

Un Nuevo Horizonte Para Bitcoin

Más allá del precio de Bitcoin, Grayscale comparte una visión de transformación general en el ecosistema cripto.

El aumento en el uso de stablecoins, su papel en pagos transfronterizos, y el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) junto con la tokenización de activos, está creando un panorama diferente al de ciclos previos.

En este nuevo escenario, la firma concluye que el mercado se dirige hacia una etapa donde las dinámicas macroeconómicas y la adopción institucional podrían tener un impacto más significativo que los patrones históricamente observados, abriendo así la posibilidad de que Bitcoin alcance nuevos máximos en 2026.