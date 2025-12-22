El oficialismo optimista: Presupuesto listo para ser aprobado en el Senado este viernes

El rumbo del Presupuesto 2026 parece tomar forma en el Senado, donde se espera una votación crucial. Con negociaciones en curso y algunos puntos conflictivos, la aprobación del proyecto tal como llegó desde Diputados es cada vez más probable.

La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció la sesión para este viernes a las 12, tras el dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se obtuvo el apoyo de 11 senadores.

Desafíos y Expectativas en el Senado

El clima optimista del oficialismo se contrasta con algunas tensiones en la bancada. «Estamos bien, pero debemos ajustar algunos detalles», indicó un senador libertario significativo en la discusión.

La Libertad Avanza y sus Necesidades

La agrupación ‘La Libertad Avanza’ cuenta con 20 votos, aunque actualmente dispone de 19. Enzo Fullone, quien se sumará este viernes al jurar su mandato tras la controversia que dejó fuera a Lorena Villaverde, será esencial para lograr la meta de 37 votos requeridos para la aprobación.

El Rechazo Peronista y la Búsqueda de Apoyos

El bloque peronista, ahora denominado Justicialista, se opone en su totalidad al texto, lo que deja al oficialismo en la búsqueda de al menos 30 legisladores que brinden su apoyo. Entre ellos, destaca Luis Juez, quien tras dejar el PRO, opera como un monobloque alineado con el oficialismo.

Radicales y sus Dudas

El bloque radical, con 10 miembros, firmó el dictamen después de asegurar la eliminación del capítulo XI relacionado con la derogación de leyes educativas y de discapacidad. Sin embargo, aún persiste la inquietud sobre el artículo 30, que afecta varias normativas educativas importantes.

Positiones dentro del PRO

El PRO, con un grupo reducido de tres senadores, ha expresado su disidencia parcial al dictamen, demandando la inclusión de un artículo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de su malestar, es improbable que se opongan a la aprobación del Presupuesto, fundamental para la gobernabilidad del país.

Acompañamiento desde las Provincias

Varios gobernadores, amparados por sus representantes en el Senado, apoyan el proyecto. Entre ellos, Beatriz Ávila de Tucumán y Flavia Royón de Salta, quienes se mueven estratégicamente para favorecer al oficialismo.

El Apoyo de Convicción Federal

La bancada de Convicción Federal, compuesta por cinco senadores de diferentes provincias, también prevé votar a favor del Presupuesto en general, con la posibilidad de discutir algunos artículos en particular.