Descubre las Nuevas Rutas: Ofertas Especiales en Pasajes y Novedades Aéreas

Con la llegada del Boeing 787 Dreamliner, Latam inicia una nueva ruta que promete mejorar la experiencia de viaje entre Argentina y Estados Unidos, cumpliendo con las expectativas de sus pasajeros.

Un Nuevo Horizonte de Conexiones Directas

Latam Airlines ha celebrado la inauguración de su esperado vuelo directo entre Buenos Aires y Miami, operando diariamente con un moderno Boeing 787 Dreamliner. Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de la aerolínea en Argentina, expresó: “Es un orgullo ver despegar esta ruta con un nivel de ocupación tan alto desde el primer día, confirmando la necesidad real de nuestros clientes. Miami se consolida como uno de los destinos preferidos de los argentinos.”

Una Alianza que Amplía Horizontes

Este nuevo servicio se suma a la colaboración entre Latam y Delta Air Lines, facilitando a los pasajeros conexiones más fluidas. Los viajeros ahora pueden acceder a más de 200 destinos en Estados Unidos y Canadá, enriqueciendo significativamente sus opciones de viaje tanto por negocios como por turismo.

Nuevas Regulaciones en el Aeropuerto de Lima

Desde el 7 de diciembre, se implementó una nueva tasa para pasajeros que realicen escalas internacionales en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Esta medida ha generado descontento entre los viajeros, especialmente los argentinos que utilizan esta vía. La tarifa de U$S 13 se aplicará a quienes conecten internacionalmente, algo que ha llevado a Latam a revisar algunas de sus rutas, como la Tucumán – Lima.

Expansión de Rutas hacia Europa y el Caribe

Latam también ha anunciado un incremento en las frecuencias de su ruta Buenos Aires – París, que contará con nueve vuelos semanales durante el verano europeo de 2026. Con la incorporación de dos nuevos vuelos semanales, se ofrecerá a los pasajeros más opciones y flexibilidad de viaje.

Conexiones Directas Desde Rosario y Córdoba

Rosario dará la bienvenida a un vuelo directo a Punta Cana, con ofertas de hasta un 25% de descuento para quienes reserven hasta el 26 de diciembre. Córdoba, por su parte, también ha inaugurado nuevas rutas con El Calafate y conecta directamente con Brasil y Paraguay, ampliando drásticamente su red nacional e internacional.

Innovaciones en la Flota de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas ha añadido su 15° Boeing 737 Max 8 y planea un plan de inversión inédito que incluye nuevas aeronaves y mejoras en la conectividad de su flota. Esta estrategia no solo apunta a mejorar la sostenibilidad financiera de la compañía, sino que también busca ofrecer una experiencia de vuelo moderna y eficiente.