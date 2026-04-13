CIDH Interviene en Caso Germán Giuliani: Piden su Liberación y Denuncian Torturas en Venezuela

La familia de Germán Giuliani, un abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025, ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando su liberación inmediata y denunciando violaciones a sus derechos humanos.

La situación de Giuliani ha captado la atención internacional, ya que sus seres queridos, apoyados por organizaciones de derechos humanos, han hecho un llamado urgente por su liberación. El abogado viajó a Venezuela por motivos laborales y desde entonces no ha regresado, lo que ha llevado a sus familiares a tomar medidas drásticas para su defensa.

Denuncia Formal por Violación de Derechos Humanos

La presentación, elaborada por el abogado Diego Armesto, detalla la detención de Giuliani en condiciones «arbitrarias”, describiéndola como una «desaparición forzada». Sus familiares han expresado su preocupación por la falta de garantías judiciales y denuncias de torturas, aislamiento y la ausencia de información sobre su salud.

Medidas Cautelares Urgentes

En su denuncia, se solicitaron medidas cautelares para forzar al Estado venezolano a proporcionar información y asegurar la integridad física y psíquica del abogado argentino. La organización Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, con miembros destacados como la diputada Karina Banfi, ha estado impulsando esta iniciativa en conjunto con la familia.

El Contexto de la Detención

Germán Giuliani es el único ciudadano argentino aún encarcelado en Venezuela, tras la liberación de otros detenidos, como el gendarme Nahuel Gallo. Este último, también víctima del régimen de Nicolás Maduro, fue liberado el pasado 1° de marzo y ha compartido su experiencia, denunciando torturas y condiciones inhumanas en la cárcel.

El Testimonio de Giuliani

Un impacto emocional ha generado un video donde Giuliani expresa su temor por su vida, grabado poco después de su detención. La familia, preocupada por su bienestar, ha intentado mantener la atención mediática sobre su situación, especialmente luego de su traslado a una nueva cárcel en el estado Miranda, que ocurrió recientemente.

El Rol del Gobierno Argentino

A pesar de que este caso no es parte de una estrategia directa de la Cancillería argentina, el Gobierno está intentando colaborar dentro de sus capacidades, considerando la tensa relación diplomática con Venezuela. La búsqueda de justicia y la libertad de Giuliani continúa, con la firme esperanza de que la comunidad internacional lo escuche y actúe.