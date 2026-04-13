Niña de 13 años buscó castigo tras atropellar a un ciclista con auto robado, revela tribunal en Melbourne

Una joven de 13 años ha sido acusada de múltiples delitos, incluidos intentos de embestir a ciclistas con un automóvil robado. Las revelaciones sobre su conducta generan serias preocupaciones acerca de su estado mental y la seguridad pública.

La menor, cuya identidad no puede ser divulgada por razones legales, se presentó en un tribunal juvenil de Victoria buscando la libertad bajo fianza.

Acusaciones alarmantes

La adolescente enfrenta un total de 109 cargos, que incluyen conducción temeraria, robo, sustracción de vehículos y allanamiento. Durante un incidente reciente, fue acusada de intentar atropellar a un ciclista en Brighton, un área del sureste de Melbourne.

Un comportamiento inquietante

Después de un altercado con el ciclista, la joven, supuestamente, embistió a un hombre de 45 años, dejándolo en el suelo. Investigadores examinaron su teléfono y encontraron contenido inquietante, que incluía videos sobre sus acciones.

Además, se reveló que en los minutos siguientes al incidente, la menor buscó en Google la duración de la pena por atropellar a alguien, lo que hace suponer que tenía la intención premeditada de causar daño.

Un perfil problemático

De acuerdo con declaraciones del detective Jarryd Grey, la joven busca notoriedad y se siente impulsada por la cantidad de cubrimientos mediáticos sobre sus acciones delictivas en redes sociales. “Ella cree que eso le otorga estatus dentro de su grupo”, comentó Grey, generando gran preocupación por la influencia que esto puede tener en su comportamiento futuro.

Actos de antisemitismo

La menor parece haber dirigido sus ataques también hacia la comunidad judía, con hechos como gritar insultos antisemitas en varias localidades y seguir a una familia judía, obligándola a refugiarse. “Sus búsquedas en internet, como ‘dónde viven los judíos’, sugieren un enfoque deliberado contra este grupo”, indicó el detective Grey.

El aumento de la criminalidad

El fiscal expresó que el comportamiento delictivo de la adolescente ha escalado notablemente, llegando a un promedio de 1.45 delitos por día en un período de 74 días. “Lo preocupante es que no solo está robando autos, sino que también está utilizando esos vehículos como armas, poniendo en riesgo a los usuarios de la vía”, afirmó el fiscal.

Futuro incierto

El abogado defensor argumentó a favor de la libertad bajo fianza, señalando que el sistema de justicia juvenil había aceptado supervisar a la joven y alertar a las autoridades en caso de incumplimiento. Además, indicó que la chica está dispuesta a retomar sus estudios una vez finalizadas las vacaciones escolares.

No obstante, el magistrado rechazó la solicitud de fianza debido a la “imponente” amenaza que representa para la comunidad, y la menor deberá comparecer ante el tribunal nuevamente el 4 de mayo.