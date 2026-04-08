Cielo despejado y temperatura de hasta 20°C en Comodoro y Rada Tilly

Este miércoles 8 de abril se presenta como un día ideal en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con cielos despejados y temperaturas agradables que favorecen el disfrutar al aire libre.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas son favorables, sin posibilidad de lluvias. La jornada comenzó con un cielo despejado y una temperatura mínima de 11 grados, y se espera que durante la mañana la temperatura se sitúe en 10 grados, con una leve inclinación hacia la nubosidad y vientos suaves del oeste.

Temperatura Peak por la Tarde

Por la tarde, se espera que el termómetro alcance su máxima del día, llegando a 20 grados, con cielos que mostrarán nubosidad variable. Los vientos cambiarán hacia el noroeste, con una intensidad moderada.

Descenso Nocturno

Al caer la noche, la temperatura descenderá a 12 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero la ausencia de lluvias persistirá en toda la zona costera.

Próximo Día: Jueves Cálido

El jueves 9 de abril se anticipa un aumento en las temperaturas, con un máximo que podrá llegar a 23 grados. Durante la mañana y la tarde, disfrutaremos de un cielo entre parcial y mayormente soleado.

A medida que avance el día, se prevé un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 69 km/h, también sin perspectiva de precipitaciones.

Clima en Otras Áreas de Chubut

En el resto de la provincia de Chubut, se pronostican condiciones mayormente estables, con cielos despejados y vientos suaves en los principales centros urbanos.

Perspectivas en la Cordillera

En Esquel, el día comenzará con un cielo limpio y temperaturas mínimas alrededor de 5 grados. A lo largo del día, se espera cielos levemente nublados, con un máximo de 19 grados y vientos suaves que serán constantes en la zona urbana.

Clima en el Valle Inferior

En Trelew, se prevé un día mayormente despejado, comenzando con 9 grados y alcanzando hasta 21 grados. Las condiciones serán ideales, con vientos de baja intensidad que permitirán actividades al aire libre sin inconvenientes.

Escenario en la Costa Norte

Puerto Madryn disfrutará de un día estable, con cielos que variarán entre despejados y algo nublados, presentando una mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados. No se anticipan lluvias, lo que hará posible desarrollar diversas actividades cotidianas sin contratiempos.