Polymarket presenta su propio dólar cripto y renueva su plataforma de trading

La plataforma de mercados de predicción cripto se transforma con mejoras significativas y el lanzamiento de un nuevo token para optimizar la experiencia del usuario.

Polymarket, famosa por operar en el mundo de los mercados de predicción, ha iniciado una ambiciosa renovación de su plataforma. Este cambio incluye la modernización de su infraestructura y la introducción de Polymarket USD, una nueva stablecoin diseñada para mejorar la operatividad y estabilidad dentro del ecosistema.

Presentación de Polymarket USD

El nuevo token, Polymarket USD, estará respaldado directamente por USDC, lo que garantiza una relación uno a uno para ofrecer seguridad en las transacciones. Este desarrollo permite a la plataforma minimizar la dependencia del activo USDC.e, que se utilizó anteriormente, simplificando así su estructura operativa.

Beneficios de la Nueva Infraestructura

La actualización de la infraestructura implica no solo el lanzamiento de la stablecoin, sino también la reconstrucción del motor de trading, esencial para el funcionamiento eficiente de la plataforma. Además, se actualizarán los contratos inteligentes, que son vitales para gestionar automáticamente las operaciones y custodiar los activos.

Mejoras en la Eficiencia y Seguridad

Estas innovaciones buscan eliminar los intermediarios y reducir los riesgos asociados al uso de puentes, mejorando notablemente la velocidad y seguridad de las transacciones. Con estas modificaciones, Polymarket se posiciona para ofrecer una experiencia más fluida y confiable.

Expansión en el Mercado Estadounidense

Este cambio llega en un momento clave, ya que Polymarket busca consolidar su presencia en el mercado estadounidense. La compañía se registró ante la CFTC en 2025, un paso decisivo para fortalecer sus operaciones y expandir su alcance en el país.