Cierre de Autopistas y Avenidas en CABA por Obras Durante la Semana

Desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril, varias autopistas y avenidas de Buenos Aires estarán cerradas por importantes trabajos de mantenimiento. ¡Entérate de las rutas afectadas y cómo planificar tu viaje!

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires ha informado sobre el cierre temporal de diversas vías para realizar obras de mantenimiento. Esta iniciativa, que se lleva a cabo en colaboración con la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), es esencial para garantizar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura vial.

¿Cuáles Son las Rutas Afectadas?

Uno de los tramos más impactados será el que conecta la autopista Buenos Aires-La Plata con el Paseo del Bajo. Este cierre se llevará a cabo desde las 22:00 horas de este domingo 19 de abril hasta la madrugada del lunes 20, con una duración total de siete horas.

Cierres en la Avenida General Paz

Además, durante el lunes 20 y el martes 21, la avenida General Paz enfrentará interrupciones en los accesos hacia la autopista Perito Moreno. Las restricciones estarán vigentes entre las 22:00 y las 5:00 del día siguiente, afectando ambos puntos de ingreso para quienes se dirijan hacia el Río de la Plata o el Riachuelo.

¿Por qué Estos Cierres?

Los trabajos de reparación técnica en la calzada son fundamentales para el mantenimiento de las juntas, lo que requerirá una completa desmovilización del tráfico en las zonas designadas. Las autoridades han enfatizado la necesidad de este tipo de intervención para asegurar una correcta ejecución de las obras.

Rutas Alternativas

Los conductores que necesiten transitar por la Avenida General Paz pueden optar por tomar la salida de la avenida Rivadavia, utilizando la rampa de acceso a la autopista Perito Moreno, ubicada en la altura 9.300 de la misma avenida. Se recomienda planificar el viaje con antelación para evitar inconvenientes.