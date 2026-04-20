Attack by US military on suspected drug boat in the Caribbean leaves three dead

La campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe sigue su rumbo agresivo, con un reciente ataque que ha dejado un saldo de tres muertos. Este esfuerzo se enmarca en la lucha continua del gobierno de Trump contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La administración Trump lanzó un nuevo ataque el pasado domingo, apuntando a una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe. Este episodio se suma a una serie de operaciones que, desde principios de septiembre, han cobrado la vida de al menos 181 personas en aguas latinoamericanas.

Un Contexto de Conflicto Militar

Las acciones militares han aumentado, especialmente en las últimas semanas, a pesar de que la atención de Estados Unidos se ha centrado en el conflicto en Irán, que comenzó el 28 de febrero. Este foco en el narcotráfico sugiere que la administración actual no tiene intención de disminuir su combate a lo que define como «narcoterrorismo» en la región.

Operativos y su Justificación

Desde el inicio de estos ataques, Washington ha incrementado su presencia militar en la zona, considerada la más significativa en generaciones. Estos operativos han tenido lugar meses antes de la notable captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, quien se declaró no culpable ante las autoridades estadounidenses.

Las Últimas Acciones de la Fuerza Militar

En el ataque reciente, el Comando Sur de EE. UU. reiteró que la operación se dirigió hacia supuestos traficantes en rutas de contrabando conocidas. También se divulgó un video en redes sociales donde se observa la explosión que destruyó la embarcación en llamas.

Reacciones y Críticas

El presidente Trump ha sostenido que su país se encuentra en un «conflicto armado» con los carteles en América Latina, justificando así la intensificación de los ataques como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas y las sobredosis mortales en EE. UU. Sin embargo, la administración enfrenta críticas por la falta de pruebas concretas sobre la naturaleza de los objetivos atacados, y muchos consideran que estos operativos violan el derecho internacional, ya que ocurren en aguas internacionales.