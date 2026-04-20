Más de 500 personas vibraron en el 2° Encuentro de Peñeros

La vibrante esencia del folklore argentino resurgió en un evento inolvidable que atrajo a más de 500 apasionados asistentes, celebrando las tradiciones que nos unen.

Este domingo, el Centro Cultural se transformó en un escenario de encuentro, baile y memoria colectiva durante el 2° Encuentro de Peñeros. La jornada destacó por su ambiente festivo, donde la comunidad celebró sus raíces culturales con gran entusiasmo.

Reconocimientos a las Figuras Clave del Folklore

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de premios a la trayectoria de Marcelo Falcón y Pedro Guaytima. Estos destacados artistas, fundamentales en el cancionero y la cultura popular de la región, fueron homenajedados por su esfuerzo en mantener vivo el folklore comodorense.

La Visión de la Cultura Local

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, compartió su satisfacción con la gran respuesta del público, subrayando que “este encuentro refleja el alma de nuestra cultura. Las peñas son espacios de comunidad y transmisión activa de nuestras tradiciones. Es por ello que desde la Secretaría decidimos consolidar este evento como un hito permanente en nuestro calendario cultural”.

El Compromiso de la Organización

Luis “Cañero” Zúñiga, promotor del evento, destacó el respaldo recibido de la Secretaría de Cultura. “Liliana Peralta fue clave en la realización de esta peña, asegurando que fuera una verdadera fiesta, con entrada libre y gratuita, permitiéndonos celebrar este gran éxito.”

Una Fiesta de Música y Tradición

Con presentaciones de bandas en vivo y danzas folclóricas, el Encuentro de Peñeros cerró su segunda edición dejando una huella imborrable en la cultura local. Este evento promete continuar honrando la rica herencia popular de la Patagonia en futuras ediciones.