Cierre de Fate: 920 empleos en riesgo por la crisis

La emblemática fábrica de neumáticos Fate ha decidido cerrar sus operaciones en Argentina, poniendo fin a más de ocho décadas de historia en el país y dejando a 920 trabajadores sin empleo.

En un contexto marcado por cambios económicos y la apertura comercial promovida por el actual gobierno de Javier Milei, Fate anunció el cierre de su planta en San Fernando. Este golpe se da en medio de un paro convocado por la CGT en respuesta a una reforma laboral en el Congreso.

Un Cambio Radical en la Industria Neumática

La decisión de Fate, que se suma a los desafíos que enfrenta el sector, responde a una creciente competencia de importaciones, principalmente procedentes de China. Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, ha decidido focalizar sus esfuerzos en el sector energético, operando junto a Aluar, otra de sus firmas destacadas.

El Impacto de la Apertura Comercial

La situación en el sector neumático es alarmante. Empresas como Pirelli han tenido que implementar retiros voluntarios, mientras que Bridgestone solicitó un procedimiento preventivo de crisis el año pasado. Estas acciones han generado preocupación entre los trabajadores, algo que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) ha denunciado.

Historia y Legado de Fate

Desde su fundación, Fate ha sido pionera en la producción de neumáticos en Argentina. Fue la primera en abastecer neumáticos radiales al mercado local y logró mantener una fuerte presencia internacional, exportando a Europa, Estados Unidos y América Latina. En un comunicado, la empresa recordó su compromiso con la calidad y la innovación tecnológica a lo largo de los años.

Un Futuro Incierto para el Sector

Un informe de la consultora PxQ resalta que entre 2023 y 2025, las importaciones de neumáticos aumentaron un 34.8%, mientras que los precios internos disminuyeron en un 42.6%. Este desequilibrio ha provocado la pérdida de más de 6,400 empleos en un periodo determinado.

A medida que se enfrenta a estos desafíos, Madanes Quintanilla ha expresado su preocupación por la percepción negativa del sector industrial en Argentina. En un reciente podcast, lamentó la dramática reducción del empleo en la industria neumática y abogó por un marco regulatorio que garantice la estabilidad del sector.

Reflexiones del Empresario

El empresario ha subrayado la necesidad de controles y regulaciones que estabilicen la economía argentina, argumentando que sin ellos es difícil prever un futuro próspero. Además, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha manifestado su preocupación por la falta de recuperación del empleo y la actividad industrial, que ha visto caer más de 60,000 puestos desde su pico en agosto de 2023.

Un Legado que Perdura

Creada con capital argentino, Fate comenzó sus operaciones en una pequeña planta en Saavedra y logró establecerse como un referente en la producción industrial. Su legado perdura, dejando una profunda huella en la industria nacional y un desafío por delante para quienes quedan en el sector.