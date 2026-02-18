Mejora la Seguridad y Facilita la Transferencia de Datos de iPhone a Android

La firma de Cupertino lanza iOS 26.3, una actualización que, aunque modesta, sienta las bases para importantes novedades en el futuro cercano.

Apple ha oficializado el lanzamiento de iOS 26.3 para todos los modelos de iPhone compatibles, marcando la tercera gran actualización del año. Además, se han puesto a disposición nuevas versiones de iPadOS, macOS, watchOS y tvOS, permitiendo una sincronización fluida en el ecosistema de dispositivos.

Si bien esta versión no trae grandes innovaciones, incluye mejoras significativas en conectividad y seguridad, con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario.

Una de las características más destacadas es la **transferencia directa de datos a dispositivos Android** al acercar ambos teléfonos, facilitando el traslado de fotos, mensajes, contactos y notas de manera sencilla.

Asimismo, se introduce el soporte para el **cifrado RCS (Rich Communication Services)**, que moderniza la mensajería SMS, permitiendo el envío de imágenes, videos y archivos, similar a aplicaciones de mensajería como **WhatsApp**. Este cambio es una respuesta a las exigencias de la Comisión Europea, que busca promover una mayor interoperabilidad entre plataformas.

El Futuro se Prepara con iOS 26.4

Aunque esta actualización es relativamente menor, refuerza la **estabilidad y seguridad** del sistema, corrigiendo errores previos y mejorando el rendimiento general mediante parches contra vulnerabilidades recientes. Apple está sentando las bases para iOS 26.4, que promete implementar cambios más profundos en el futuro, por lo que se recomienda actualizar el dispositivo a la nueva versión para disfrutar de estas mejoras y asegurar una mayor protección.